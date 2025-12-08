Moldau entwickelt sich zu einem zunehmend wichtigen Lieferanten für den deutschen Einzelhandel

CHIȘINĂU, Moldawien, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Dank Qualität, Rückverfolgbarkeit und Anpassungsfähigkeit an die Anforderungen reifer Märkte schaffen es immer mehr moldauische Unternehmen aus dem Agrar- und Lebensmittelsektor in die Regale Deutschlands. Damit festigt die Republik Moldau schrittweise ihre Position als wettbewerbsfähiger Lieferant in einem sich in beschleunigtem Wandel befindlichen Agrar-Food-Ökosystem, das an die europäischen Standards für Qualität und Lebensmittelsicherheit angepasst ist.

Die rasche Modernisierung des Agrar- und Lebensmittelsektors, die durch Digitalisierung, Investitionen in Verarbeitungsinfrastrukturen sowie die aktive Teilnahme an Internationalisierungsprogrammen unterstützt wurde, hat zu einer steigenden Sichtbarkeit Moldaus auf den westeuropäischen Märkten, darunter Deutschland, Frankreich, die Schweiz und Irland, beigetragen.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 erreichten die Gesamtexporte einen Wert von 2,62 Milliarden USD, wobei der Agrar- und Lebensmittelsektor rund 40 % dieses Wertes ausmachte. Deutschland bleibt ein strategischer Markt für Importwaren aus der Republik Moldau, darunter insbesondere Nüsse, Früchte, Ölsaaten sowie Backwaren wie Kekse, Kuchen und Brot im Wert von 94 Millionen USD.

Moldauische Hersteller auf Erfolgskurs

Die Bäckerei Bardar, Panilino und BeSweet stehen für die neue Generation moldauischer Produzenten, die im Agrar–Food–Bereich die Standards anheben und es schaffen, durch Authentizität, Qualität und Flexibilität die Auslandsmärkte zu erobern.

Mit einer 25-jährigen Tradition hat Bardar lokale Rezepte in Produkte verwandelt, die in über 170 Geschäften in der EU geschätzt werden, wobei traditionelle Pasteten 70 % der Exporte des Unternehmens ausmachen.

„Die internationalen Teilnahmen haben uns geholfen, unsere Exportstrategie anzupassen und uns wettbewerbsfähig zu positionieren. Das positive Feedback der Käufer – der Wunsch, die authentischen Geschmäcker der Kindheit wiederzufinden – hat uns bestätigt, dass wir nicht nur lokal, sondern auch auf internationaler Ebene Potenzial haben", erklärt Victor Nistorică, Geschäftsführer des Unternehmens.