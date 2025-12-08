    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Moldau entwickelt sich zu einem zunehmend wichtigen Lieferanten für den deutschen Einzelhandel

    CHIȘINĂU, Moldawien, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Dank Qualität, Rückverfolgbarkeit und Anpassungsfähigkeit an die Anforderungen reifer Märkte schaffen es immer mehr moldauische Unternehmen aus dem Agrar- und Lebensmittelsektor in die Regale Deutschlands. Damit festigt die Republik Moldau schrittweise ihre Position als wettbewerbsfähiger Lieferant in einem sich in beschleunigtem Wandel befindlichen Agrar-Food-Ökosystem, das an die europäischen Standards für Qualität und Lebensmittelsicherheit angepasst ist.

    Bardar

    Ein modernisierter und exportorientierter Agrar- und Lebensmittelsektor

    Die rasche Modernisierung des Agrar- und Lebensmittelsektors, die durch Digitalisierung, Investitionen in Verarbeitungsinfrastrukturen sowie die aktive Teilnahme an Internationalisierungsprogrammen unterstützt wurde, hat zu einer steigenden Sichtbarkeit Moldaus auf den westeuropäischen Märkten, darunter Deutschland, Frankreich, die Schweiz und Irland, beigetragen.

    In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 erreichten die Gesamtexporte einen Wert von 2,62 Milliarden USD, wobei der Agrar- und Lebensmittelsektor rund 40 % dieses Wertes ausmachte. Deutschland bleibt ein strategischer Markt für Importwaren aus der Republik Moldau, darunter insbesondere Nüsse, Früchte, Ölsaaten sowie Backwaren wie Kekse, Kuchen und Brot im Wert von 94 Millionen USD.

    Moldauische Hersteller auf Erfolgskurs 

    Die Bäckerei Bardar, Panilino und BeSweet stehen für die neue Generation moldauischer Produzenten, die im Agrar–Food–Bereich die Standards anheben und es schaffen, durch Authentizität, Qualität und Flexibilität die Auslandsmärkte zu erobern.

    Mit einer 25-jährigen Tradition hat Bardar lokale Rezepte in Produkte verwandelt, die in über 170 Geschäften in der EU geschätzt werden, wobei traditionelle Pasteten 70 % der Exporte des Unternehmens ausmachen.

     „Die internationalen Teilnahmen haben uns geholfen, unsere Exportstrategie anzupassen und uns wettbewerbsfähig zu positionieren. Das positive Feedback der Käufer – der Wunsch, die authentischen Geschmäcker der Kindheit wiederzufinden – hat uns bestätigt, dass wir nicht nur lokal, sondern auch auf internationaler Ebene Potenzial haben", erklärt Victor Nistorică, Geschäftsführer des Unternehmens.

    Seite 1 von 2 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Moldau entwickelt sich zu einem zunehmend wichtigen Lieferanten für den deutschen Einzelhandel CHIȘINĂU, Moldawien, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ - Dank Qualität, Rückverfolgbarkeit und Anpassungsfähigkeit an die Anforderungen reifer Märkte schaffen es immer mehr moldauische Unternehmen aus dem Agrar- und Lebensmittelsektor in die Regale …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     