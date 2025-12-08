JPMorgan hebt Bayer auf 'Overweight' - Ziel verdoppelt

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,10 % und einem Kurs von 34,07 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +11,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,83 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 33,72 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -27,16 %/+45,69 % bedeutet.