ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Bayer auf 'Overweight' - Ziel verdoppelt
- JPMorgan verdoppelt Kursziel für Bayer auf 50 Euro.
- Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft.
- Bayer zählt zu Analysten-Favoriten in der Branche.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer von 25 auf 50 Euro verdoppelt und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Papiere der Leverkusener zählen neben Astrazeneca und Novartis zu den Branchenfavoriten des Analysten Richard Vosser, wie er am Montag in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche schrieb. Bei Bayer bessere sich die Geschäftslage und obendrein bestehe die Chance auf eine Eindämmung der negativen Folgen aus den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,10 % und einem Kurs von 34,07 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +11,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +28,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 33,72 Mrd..
Bayer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -27,16 %/+45,69 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Im Kern geht es in den Rechtsverfahren um die Frage, ob Bundesrecht zu Warnhinweisen beim Verkauf der Unkrautvernichter über dem Recht von Bundesstaaten steht.
Nach solch einem starkem Kursanstieg wäre größerer Kursrückgang durch kurzfristige Gewinnmitnahmen nicht außergewöhnlich.
Es ist sicher noch recht früh , Bill Andersons Führung des Bayerkonzern über den grünen Klee zu loben - harsche Kritik hat er auch hier im Thread schon reichlich erfahren ... . Seine Strategie , besonders in der Öffentlichkeitsarbeit , wird für mich aber immer deutlicher sichtbar . Wie damals bei Roche beginnt es leise , langsam und unauffällig , um dann Schlag auf Schlag stringente Ergebnisse zu zeitigen . Natürlich gehört auch Glück dazu , aber das winkt auf Dauer nur dem Tüchtigen ! Der Sargdeckel bei Bayer hat sich zumindest wieder geöffnet ....Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif