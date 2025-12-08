JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 160 auf 155 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach zweijähriger Outperformance sind die Analysten Farooq Hanif und Kamran Hossain für 2026 weniger optimistisch für Europas Versicherer. Die Bewertungen seien inzwischen relativ ausgereizt und die Gewinndynamik ebbe ab, schrieben sie in ihrem am Montag veröffentlichten Ausblick. Die zu erwartende Gesamtrendite im Sektor sei begrenzter als in den vergangenen Jahren. Hanif und Hossain raten daher, selektiv vorzugehen, und klare Restrukturierungsimpulse, starke Kapitalrenditen und bessere Margen zu suchen. Sie favorisieren Aegon, Beazley, Generali, Munich Re, Prudential und Sampo./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 18:47 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 137,6EUR auf Lang & Schwarz (08. Dezember 2025, 09:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Farooq Hanif

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 155

Kursziel alt: 160

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

