UBS stuft SALZGITTER AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG mehr als verdoppelt von 22,50 auf 50,00 Euro und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Jones wies auf den hohen Hebel zur Entwicklung der europäischen Stahlpreise hin, die Salzgitter-Aktien aufwiesen. Er sieht laut seiner Kaufempfehlung vom Montag auch nach der jüngsten Rally noch Luft nach oben./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,41 % und einem Kurs von 39,76EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andrew Jones

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50,00

Kursziel alt: 22,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

