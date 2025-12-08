RBC stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 125 auf 118 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ben Cohens senkte am Sonntag seine Gewinnerwartungen für den Rückversicherer. Die Aktienrückkäufe seien geringer als erwartet, der Fokus liege nun auf Übernahmen und die Äußerungen zum Wettbewerb im Schaden- und Haftpflicht-Geschäft seien vorsichtig gewesen./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 17:44 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 138,3EUR auf Lang & Schwarz (08. Dezember 2025, 09:25 Uhr) gehandelt.