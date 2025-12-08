RBC stuft Hugo Boss auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss nach der Bekanntgabe mittelfristiger Ziele von 45 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kurseinbruch aber auf "Outperform" belassen. Der Modekonzern habe bei den Zielen für das kommende Jahr einen Reset durchgezogen, schrieb Manjari Dhar im am Montag vorliegenden Kommentar. Der Fokus scheine nun auf profitablem Wachstum und der Generierung von Barmittel zu liegen./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 21:42 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 35,46EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Manjari Dhar

Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 45

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00 € , was eine Steigerung von +13,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer