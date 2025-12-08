RBC stuft Hugo Boss auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hugo Boss nach der Bekanntgabe mittelfristiger Ziele von 45 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kurseinbruch aber auf "Outperform" belassen. Der Modekonzern habe bei den Zielen für das kommende Jahr einen Reset durchgezogen, schrieb Manjari Dhar im am Montag vorliegenden Kommentar. Der Fokus scheine nun auf profitablem Wachstum und der Generierung von Barmittel zu liegen./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 21:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 21:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 35,46EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Manjari Dhar
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Manjari Dhar
Analysiertes Unternehmen: Hugo Boss
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte