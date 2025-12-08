SCHOTT Pharma Aktie verliert signifikant - 08.12.2025

Die SCHOTT Pharma Aktie ist bisher um -5,89 % auf 15,980€ gefallen. Das sind -1,000 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der SCHOTT Pharma Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,06 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 15,980€, mit einem Minus von -5,89 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

SCHOTT Pharma ist ein führender Anbieter von Primärverpackungen für die Pharmaindustrie, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Glas- und Polymerverpackungen. Konkurrenten sind Gerresheimer und West Pharmaceutical. Unterscheidet sich durch fortschrittliche Technologien und nachhaltige Produktion.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei SCHOTT Pharma abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -23,22 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die SCHOTT Pharma Aktie damit um -12,75 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,34 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SCHOTT Pharma auf -33,33 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,40 % geändert.

SCHOTT Pharma Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,75 % 1 Monat -8,34 % 3 Monate -23,22 % 1 Jahr -36,81 %

Informationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Es gibt 151 Mio. SCHOTT Pharma Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,42 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma von 29 auf 19 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die "große Enttäuschung" sei der neue Ausblick des Pharmazulieferers für 2026 gewesen, schrieb Falko Friedrichs in …

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schott Pharma von 28 auf 15 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. 2026 werde ein Übergangsjahr für den Pharmazulieferer von Spezialverpackungen, schrieb …

SCHOTT Pharma Aktie jetzt kaufen?

Ob die SCHOTT Pharma Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SCHOTT Pharma Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.