Erheblicher Kaufdruck

Salesforce zählt zu den prägenden Unternehmen der modernen Softwarewelt und war schon sehr früh im Cloud-Computing aktiv. Dennoch konnte die Aktie im Vergleich zu einigen anderen Technologiewerten nicht so stark vom aktuellen KI-Boom profitieren. Zwar hat Salesforce in den letzten Jahren immer wieder neue Höchststände erreicht, doch die Dynamik der Rallye hat seit 2020 spürbar nachgelassen. Nun möchte das Unternehmen aber stärker in Richtung Künstliche Intelligenz aufholen und hat dafür das neue Produkt Agentforce vorgestellt. Laut Unternehmensführung könnten KI-unterstützte Anwendungen, der Ausbau der eigenen Plattform und zunehmende Digitalisierung im Mittelstand das Wachstum ab 2026 wieder beschleunigen.

Noch vor Kurzem drohte der Aktie ein größeres Verkaufssignal durch eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Dies konnte jedoch durch einen klaren Kursanstieg am wichtigen Bereich um 224,00 US-Dollar verhindert werden. Gleichzeitig gelang der Sprung zurück über den langfristigen 200-Wochen-Durchschnitt bis an den EMA 50 – ein positives technisches Signal.

Sollte weiterer Kaufdruck hinzukommen, könnte Salesforce seinen Abwärtstrend sogar komplett durchbrechen und ein mittel- bis langfristiges Kaufsignal auslösen. Oberhalb von 261,50 US-Dollar wären in den kommenden Wochen Kursanstiege bis 276,80 US-Dollar und später sogar bis 289,00 US-Dollar denkbar.

Auf der unteren Seite gilt: Fällt der Kurs auf Wochenbasis wieder unter 224,00 US-Dollar, könnte das vorherige Verkaufssignal doch noch aktiv werden. In diesem Fall wären Rücksetzer bis etwa 193,91 US-Dollar möglich.

Salesforce Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Der jüngste Kursanstieg der Salesforce-Aktie an der wichtigen Marke von 224,00 US-Dollar könnte – sofern weitere Käufer hinzukommen – zu einem überraschend schnellen Trendwechsel führen. In diesem Fall wäre aus charttechnischer Sicht sogar ein Anstieg bis 289,00 US-Dollar denkbar. Wer auf einen solchen möglichen Aufwärtstrend setzen möchte, könnte dies zum Beispiel über ein Open-End Turbo Long Zertifikat mit der WKN MM8A23 tun. Auf Basis des aktuellen Kursniveaus würde dieses Produkt rechnerisch eine mögliche Rendite von etwa 75 Prozent bieten, falls Salesforce tatsächlich das obere Kursziel erreicht. Der entsprechende Zielkurs des Zertifikats läge dann bei 5,69 Euro. Um Risiken zu begrenzen, sollte eine mögliche Verlustschwelle jedoch eng gesetzt werden. Fällt die Salesforce-Aktie wieder unter 230,00 US-Dollar, etwa wegen kurzfristiger Gewinnmitnahmen am gleitenden Durchschnitt EMA 50, wäre ein Ausstieg sinnvoll. Beim Zertifikat würde das einem Kurs von etwa 0,62 Euro entsprechen. Der Anlagehorizont sollte in jedem Fall auf mehrere Wochen bis Monate ausgelegt sein, da sich solche Bewegungen in der Regel nicht innerhalb weniger Tage vollziehen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM8A23 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,25 - 3,29 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 223,6859 US-Dollar Basiswert: Salesforce Inc. KO-Schwelle: 223,6859 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 260,57 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 5,69 Euro Hebel: 6,8 Kurschance: + 75 Prozent Börse Frankfurt

