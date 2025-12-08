BERNSTEIN RESEARCH stuft NETFLIX COM INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Ziel für Netflix von 139 auf 125 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Dass der Streaming-Konzern die "Strafzahlung" im Falle eines Scheiterns der Übernahme von Warner Bros auf 5,8 Milliarden Dollar angehoben habe, untermauere die Zuversicht in die Transaktion, schrieb Laurent Yoon am Montag./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:17 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:17 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 87,19EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Laurent Yoon

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 139

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 125,00 $ , was eine Steigerung von +23,54% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer