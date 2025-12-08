BERNSTEIN RESEARCH stuft NETFLIX COM INC auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Ziel für Netflix von 139 auf 125 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Dass der Streaming-Konzern die "Strafzahlung" im Falle eines Scheiterns der Übernahme von Warner Bros auf 5,8 Milliarden Dollar angehoben habe, untermauere die Zuversicht in die Transaktion, schrieb Laurent Yoon am Montag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 07:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 87,19EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:35 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Laurent Yoon
Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 139
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
