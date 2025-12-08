ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Schott Pharma auf 'Equal Weight'
- Barclays senkt Kursziel für Schott Pharma auf 15 Euro.
- Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft.
- 2026 wird Übergangsjahr für Pharmazulieferer.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schott Pharma von 28 auf 15 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. 2026 werde ein Übergangsjahr für den Pharmazulieferer von Spezialverpackungen, schrieb Pallav Mittal am Freitagnachmittag. Handelnde Personen änderten sich und das Umfeld bleibe schwierig - vor allem bei den Glasspritzen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 04:00 / GMT
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,89 % und einem Kurs von 15,98 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -12,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,72 %.
Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,41 Mrd..
SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,600EUR. Von den letzten 5 Analysten der SCHOTT Pharma Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -5,90 %/+50,56 % bedeutet.
Ich vermute Sippenhaft wegen Gerresheimer oder Schott's Nähe zur Pharmabranche - siehe Trump's Keule von gestern Abend.🤑