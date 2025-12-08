Wirtschaft
Dax startet kaum verändert - Fed-Entscheid wirft Schatten voraus
Foto: Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag mit leichten Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.045 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent über dem Schlussniveau von Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Bayer und Siemens Energy, am Ende Symrise, Gea und Beiersdorf.
"Die Marktteilnehmer warten mit Hochspannung auf die, in dieser Handelswoche stattfindende Notenbanksitzung der US-Fed", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Die von einigen Marktteilnehmern antizipierte Zinssenkung von 25 Basispunkten sei bei den US-Notenbankern noch keine ausgemachte Sache. "Ganz im Gegenteil haben sich einige Mitglieder zuletzt weiter zurückhaltend geäußert und auf die soliden Konjunkturentwicklungen in den USA, den festen Arbeitsmarkt und die Inflationsentwicklungen hingewiesen."
"Der Dax dürfte sich im Vorfeld der Entscheidung zurückhalten und an dem Kursniveau von 24.000 Punkten festhalten", so Lipkow. "Größere Kurssprünge im Vorfeld des Events können ausgeschlossen werden. Interessant werden die Kursreaktionen nach dem Zinsentscheid und wie weit die Jahresendrallye dann noch laufen wird."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1659 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8577 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 63,86 US-Dollar; das waren 11 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung sowie fundamentale und technische Aspekte der Rheinmetall Aktie. Insbesondere werden Insiderkäufe, die Bedeutung der Verteidigungsindustrie in Europa, die Auftragslage und strategische Partnerschaften diskutiert, die die Aktienentwicklung beeinflussen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Remus schrieb 04.12.25, 18:53
Wenn das des Zaren Marschrichtung ist, so werden noch viele Aufträge zu RHM kommen!
Allerdings zum ansehen muss man erst Werbung ansehen, ich weis blöd, so ist die Welt halt!
corny1899 schrieb 03.12.25, 11:13
lafaces schrieb 01.12.25, 14:58
Da muss ich einfach drauf reagieren:
Der Zweck von Armin Pappergers Kauf ist nicht Interpretationssache, sondern eine klare Aussage, die man rein rational bewerten muss:
- Kein "Stützungskauf" zur Beruhigung: Ein privater Aktienkauf des CEOs ist kein Corporate Action zur Kurspflege.
Dazu dient ein Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens.
Der Kauf von Papperger ist eine persönliche Investitionsentscheidung, die er aufgrund seiner überlegenen internen Kenntnis des Auftragsbuchs und der strategischen Lage trifft. Er ist gesetzlich verpflichtet, dies zu melden (Directors' Dealings). Die Wirkung ist zwar beruhigend, die Intention ist aber Investment.
- Die Logik seines Risikos: Papperger hat mit diesem Kauf heute knapp 300.000 Euro seines persönlichen Kapitals in das Unternehmen investiert. Man setzt keine Drittelmillion Euro aufs Spiel, um "Buchverluste zu begrenzen." Im Gegenteil, durch das sogenannte Cost Averaging (den Durchschnittskaufpreis senken) erhöht er sein finanzielles Engagement und damit sein persönliches Risiko, weil er damit rechnet, dass der Kurs deutlich über seinen Einstandspreisen von 1.421 € und den August-Käufen steigen wird.
Mein Fazit: Wenn der Mann, der alle Zahlen und Prognosen zu Rheinmetall kennt, einen Kurssturz aktiv dazu nutzt, knapp 300.000 € in die Aktie zu pumpen, dann ist das der stärkste Vertrauensbeweis, den ein CEO geben kann. Unabhängig davon, ob 300.000 € für ihn "Peanuts" sind oder nicht. Er kauft, wo andere aus Panik verkaufen.
Beste Grüße
