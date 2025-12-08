Dax startet kaum verändert - Fed-Entscheid wirft Schatten voraus

Da muss ich einfach drauf reagieren:





​Der Zweck von Armin Pappergers Kauf ist nicht Interpretationssache, sondern eine klare Aussage, die man rein rational bewerten muss:





- ​Kein "Stützungskauf" zur Beruhigung: Ein privater Aktienkauf des CEOs ist kein Corporate Action zur Kurspflege.

Dazu dient ein Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens.

Der Kauf von Papperger ist eine persönliche Investitionsentscheidung, die er aufgrund seiner überlegenen internen Kenntnis des Auftragsbuchs und der strategischen Lage trifft. Er ist gesetzlich verpflichtet, dies zu melden (Directors' Dealings). Die Wirkung ist zwar beruhigend, die Intention ist aber Investment.





- Die Logik seines Risikos: Papperger hat mit diesem Kauf heute knapp 300.000 Euro seines persönlichen Kapitals in das Unternehmen investiert. Man setzt keine Drittelmillion Euro aufs Spiel, um "Buchverluste zu begrenzen." Im Gegenteil, durch das sogenannte Cost Averaging (den Durchschnittskaufpreis senken) erhöht er sein finanzielles Engagement und damit sein persönliches Risiko, weil er damit rechnet, dass der Kurs deutlich über seinen Einstandspreisen von 1.421 € und den August-Käufen steigen wird.





​Mein Fazit: Wenn der Mann, der alle Zahlen und Prognosen zu Rheinmetall kennt, einen Kurssturz aktiv dazu nutzt, knapp 300.000 € in die Aktie zu pumpen, dann ist das der stärkste Vertrauensbeweis, den ein CEO geben kann. Unabhängig davon, ob 300.000 € für ihn "Peanuts" sind oder nicht. Er kauft, wo andere aus Panik verkaufen.





Beste Grüße