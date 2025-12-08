JEFFERIES stuft ORACLE CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 400 US-Dollar auf "Buy" belassen. Eine Umfrage signalisieren eine leicht anziehende Nachfrage, schrieb Brent Thill am Sonntag./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2025 / 03:11 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 189,4EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 400

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



