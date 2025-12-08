BERENBERG stuft Talanx AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx mit einem Kursziel von 143 Euro auf "Buy" belassen. Das zuletzt starke Wachstum des Versicherers zeige dessen Disziplin bei Vertragsabschlüssen, schrieb Michael Huttner am Freitagnachmittag. Der Konzern sei daher mit Blick auf den nun trägeren Branchenzyklus sehr gut aufgestellt./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 16:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Talanx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 109,3EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Huttner
Analysiertes Unternehmen: Talanx AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 143
Kursziel alt: 143
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
