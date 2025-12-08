BERENBERG stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro von 32 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Christoph Greulich sieht Potenzial durch neue Produkte des Online-Brokers. Hinzu kämen Fortschritte bei den Gewinnmargen trotz steigender Marketingaufwendungen, schrieb er am Freitagabend. Daher seien die Aktien attraktiv./rob/mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 17:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,66 % und einem Kurs von 33,26EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Christoph Greulich

Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

