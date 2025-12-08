GEA Group Aktie unter Verkaufsdruck - 08.12.2025

Mit einer Performance von -3,20 % musste die GEA Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,52 %, geht es heute bei der GEA Group Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Die GEA Group ist ein führender Anbieter von Prozesstechnologie mit einem starken Fokus auf die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Mit innovativen und nachhaltigen Lösungen behauptet sie sich erfolgreich gegen Konkurrenten wie Alfa Laval und Tetra Pak.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die GEA Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -11,49 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die GEA Group Aktie damit um -1,64 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,71 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in GEA Group eine positive Entwicklung von +19,10 % erlebt.

GEA Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,64 % 1 Monat -5,71 % 3 Monate -11,49 % 1 Jahr +19,00 %

Informationen zur GEA Group Aktie

Es gibt 163 Mio. GEA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,16 Mrd. € wert.

GEA Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die GEA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GEA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.