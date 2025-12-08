    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group

    Besonders beachtet!

    217 Aufrufe 217 0 Kommentare 0 Kommentare

    GEA Group Aktie unter Verkaufsdruck - 08.12.2025

    Am 08.12.2025 ist die GEA Group Aktie, bisher, um -3,20 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der GEA Group Aktie.

    Besonders beachtet! - GEA Group Aktie unter Verkaufsdruck - 08.12.2025
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    Die GEA Group ist ein führender Anbieter von Prozesstechnologie mit einem starken Fokus auf die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Mit innovativen und nachhaltigen Lösungen behauptet sie sich erfolgreich gegen Konkurrenten wie Alfa Laval und Tetra Pak.

    GEA Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 08.12.2025

    Mit einer Performance von -3,20 % musste die GEA Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,52 %, geht es heute bei der GEA Group Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu GEA Group Aktiengesellschaft!
    Long
    52,01€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 13,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    60,70€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 12,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die GEA Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -11,49 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die GEA Group Aktie damit um -1,64 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,71 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in GEA Group eine positive Entwicklung von +19,10 % erlebt.

    GEA Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,64 %
    1 Monat -5,71 %
    3 Monate -11,49 %
    1 Jahr +19,00 %

    Informationen zur GEA Group Aktie

    Es gibt 163 Mio. GEA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,16 Mrd. € wert.

    GEA Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die GEA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GEA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    GEA Group

    -3,46 %
    -1,64 %
    -5,71 %
    -11,49 %
    +19,00 %
    +44,74 %
    +100,49 %
    +50,00 %
    +50,90 %
    ISIN:DE0006602006WKN:660200



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! GEA Group Aktie unter Verkaufsdruck - 08.12.2025 Am 08.12.2025 ist die GEA Group Aktie, bisher, um -3,20 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der GEA Group Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     