iRobot Aktie explodiert - 08.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die iRobot Aktie. Mit einer Performance von +15,52 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +21,29 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der iRobot Aktie. Nach einem Plus von +21,29 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 3,6400€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

iRobot ist ein führendes Unternehmen im Bereich Haushaltsroboter, bekannt für seine innovativen Reinigungsgeräte wie den Roomba. Mit einem starken Markenimage und globaler Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Dyson und Ecovacs. iRobot hebt sich durch fortschrittliche Technologie und Benutzerfreundlichkeit ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von iRobot über einen Zuwachs von +25,85 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die iRobot Aktie damit um +158,42 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +84,48 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von iRobot -53,39 % verloren.

iRobot Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +158,42 % 1 Monat +84,48 % 3 Monate +25,85 % 1 Jahr -58,55 %

Informationen zur iRobot Aktie

Es gibt 32 Mio. iRobot Aktien. Damit ist das Unternehmen 116,17 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

iRobot Aktie jetzt kaufen?

Ob die iRobot Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur iRobot Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.