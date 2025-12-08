BAADER BANK stuft Hornbach Holding auf 'Add'
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Eckdaten für das dritte Geschäftsquartal 2025/26 mit einem Kursziel von 118 Euro auf "Add" belassen. Volker Bosse bezeichnete die Resultate am Montag als eher schwach, wies aber auch auf den - trotz des tristen Konjunkturumfeldes - bestätigten Jahresausblick des Baumarktkonzerns hin, wenngleich das Wording vorsichtiger sei./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:28 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 83,80EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BAADER BANK
Analyst: Volker Bosse
Analysiertes Unternehmen: Hornbach Holding
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 118
Kursziel alt: 118
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
