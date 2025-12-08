JEFFERIES stuft Auto1 auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Auto1 bei einem Kursziel von 34 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Gebrauchtwagenhändler treibe die lange überfällige Digitalisierung voran, schrieb Giles Thorne in der am Sonntag veröffentlichten Empfehlung. Als "geborene Digital-Plattform" winke Auto1 qualitativ gutes Ergebniswachstum bis in ferne Zukunft./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 10:00 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,10 % und einem Kurs von 24,88EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

