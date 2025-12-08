ANALYSE-FLASH
UBS hebt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel mehr als verdoppelt
- UBS verdoppelt Kursziel für Salzgitter auf 50 Euro.
- Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft.
- Hoher Hebel zu europäischen Stahlpreisen erkannt.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG mehr als verdoppelt von 22,50 auf 50,00 Euro und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Jones wies auf den hohen Hebel zur Entwicklung der europäischen Stahlpreise hin, die Salzgitter-Aktien aufwiesen. Er sieht laut seiner Kaufempfehlung vom Montag auch nach der jüngsten Rally noch Luft nach oben./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,46 % und einem Kurs von 39,78 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +9,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +36,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,40 Mrd..
Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -44,81 %/+25,44 % bedeutet.
Kernfrage ist im Moment, wo die verkauften 8 % der GP Gruppe verblieben sind. Offenbar keine größer 3 % Meldung oder 5 % bei Handelsbeständen. Stattdessen sogar weniger Aktien von GS und dafür noch leicht mehr Instrumente, dessen Sinn ich nicht verstehe. Wer kauft die restlichen 16 % der GP Gruppe und wann?
Sie schreiben neben der Sachlage. Wer behauptet denn das der Verteidigungssektor eine Jahresproduktion abnimmt? Ich nicht! Es sind im Vergleich zur Kfz-Produktion kleine Mengen. Aber in einem ganz anderen Wettbewerbsumfeld und daher kann das deutlich positiv für die Gesamtmarge sein. Unabhängig davon kann der Börseneffekt enorm sein, wenn Teile des z.B. Rheinmetall Geldes auch in die Aktie der Salzgitter AG fließen. Wo sind jetzt die letzten 8 % der GP Gruppe verblieben? - Bisher keine Anteilsmeldung dazu.