    ANALYSE-FLASH

    UBS hebt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel mehr als verdoppelt

    • UBS verdoppelt Kursziel für Salzgitter auf 50 Euro.
    • Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft.
    • Hoher Hebel zu europäischen Stahlpreisen erkannt.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salzgitter AG mehr als verdoppelt von 22,50 auf 50,00 Euro und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Jones wies auf den hohen Hebel zur Entwicklung der europäischen Stahlpreise hin, die Salzgitter-Aktien aufwiesen. Er sieht laut seiner Kaufempfehlung vom Montag auch nach der jüngsten Rally noch Luft nach oben./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,46 % und einem Kurs von 39,78 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +9,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +36,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,40 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -44,81 %/+25,44 % bedeutet.


