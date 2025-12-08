    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    AKTIEN IM FOKUS

    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rüstungswerte erholt - Zuletzt schwache Renk haben Nase vorn

    Für Sie zusammengefasst
    • Rüstungswerte erholen sich, Renk führt MDax an.
    • Citigroup empfiehlt Kauf, Kursziel 65 Euro.
    • Trotz Rückschlägen, Rüstungsaktien stark im Plus.
    AKTIEN IM FOKUS - Rüstungswerte erholt - Zuletzt schwache Renk haben Nase vorn
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Rüstungswerte haben sich am Montag im frühen Handel von ihren jüngsten Rückschlägen erholt - allen voran Renk nach einer Kaufempfehlung der Citigroup .

    Die Aktien des Herstellers von Panzergetrieben gewannen an der Spitze des MDax mehr als 5 Prozent. Von ihrem Rekord über 90 Euro Anfang Oktober hatten sie bis zum 1. Dezember bei gut 47 Euro fast die Hälfte an Wert verloren. Zuletzt belastete vor allem die neue US-Initiative für ein Kriegsende in der Ukraine.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.708,81€
    Basispreis
    1,59
    Ask
    × 10,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.422,55€
    Basispreis
    1,43
    Ask
    × 10,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Militärexperten wie auch Analysten betonten zuletzt aber immer wieder, wie wenig der Ausgang des Ukraine-Kriegs an der Bedrohungslage und damit dem Rüstungsbedarf ändern würde. So nun auch Charles Armitage von der Citigroup. Er geht von weiter steigenden Rüstungsausgaben aus, ganz gleich, welchen Ausgang der Ukraine-Krieg nimmt. Bei unverändertem Kursziel von 65 Euro rät er nach dem zuletzt schwachen Lauf zum Kauf der Aktien.

    Rheinmetall hatten seit ihrem Rekord bei 2.008 Euro 30 Prozent verloren, Hensoldt vom Höchststand bei fast 118 Euro bis zu 45 Prozent. Beide erholen sich am Montag ebenfalls.

    Trotz der Rückschläge seit ihren Hochs liegen die Rüstungsaktien seit Ende 2024 weiter deutlich im Plus. So gewannen die Rheinmetall-Anteile im bisherigen Jahresverlauf 155 Prozent, nachdem sich das Papier bereits von 2022 bis 2024 deutlich verteuert hatte./ag/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 1.566 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +5,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 71,55 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.112,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.770,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +13,43 %/+60,21 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung, Bewertung sowie fundamentale und technische Aspekte der Rheinmetall Aktie. Insbesondere werden Insiderkäufe, die Bedeutung der Verteidigungsindustrie in Europa, die Auftragslage und strategische Partnerschaften diskutiert, die die Aktienentwicklung beeinflussen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Rüstungswerte erholt - Zuletzt schwache Renk haben Nase vorn Deutsche Rüstungswerte haben sich am Montag im frühen Handel von ihren jüngsten Rückschlägen erholt - allen voran Renk nach einer Kaufempfehlung der Citigroup . Die Aktien des Herstellers von Panzergetrieben gewannen an der Spitze des MDax mehr …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     