Deutsche Bank Research senkt Schott Pharma auf 'Hold'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,18 % und einem Kurs von 16,10 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -12,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,72 %.

Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,41 Mrd..

SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,600EUR. Von den letzten 5 Analysten der SCHOTT Pharma Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -6,02 %/+50,38 % bedeutet.