    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research senkt Schott Pharma auf 'Hold'

    • Kursziel für Schott Pharma auf 19 Euro gesenkt.
    • Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft, große Enttäuschung.
    • Unklarheit über Nachfrage nach Glasspritzen bleibt.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma von 29 auf 19 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die "große Enttäuschung" sei der neue Ausblick des Pharmazulieferers für 2026 gewesen, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Dies spreche nicht nur für Korrekturen der Markterwartungen, sondern auch für ein neuerliches Übergangsjahr. Es sei unklar, wie lange die neue Schwäche in der Nachfrage nach Glasspritzen anhalte./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CET

    SCHOTT Pharma

    -6,01 %
    -12,99 %
    -7,72 %
    -23,03 %
    -36,11 %
    -41,96 %
    ISIN:DE000A3ENQ51WKN:A3ENQ5

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SCHOTT Pharma Aktie

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,18 % und einem Kurs von 16,10 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SCHOTT Pharma Aktie um -12,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von SCHOTT Pharma bezifferte sich zuletzt auf 2,41 Mrd..

    SCHOTT Pharma zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,600EUR. Von den letzten 5 Analysten der SCHOTT Pharma Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -6,02 %/+50,38 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Deutsche Bank


