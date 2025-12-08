Börsenstart Europa - 08.12. - FTSE Athex 20 stark +2,16 %

Der MDAX bewegt sich bei 29.829,01 PKT und steigt um +0,41 %. Top-Werte: flatexDEGIRO +5,03 %, AUTO1 Group +4,61 %, RENK Group +3,33 % Flop-Werte: Redcare Pharmacy -2,29 %, PUMA -2,14 %, TAG Immobilien -2,04 %

Der DAX steht bei 24.033,73 PKT und gewinnt bisher +0,02 %. Top-Werte: Bayer +3,33 %, Rheinmetall +1,94 %, Siemens Energy +1,19 % Flop-Werte: GEA Group -3,16 %, Symrise -1,73 %, Beiersdorf -1,59 %

Der TecDAX steht bei 3.600,47 PKT und verliert bisher -0,07 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +5,72 %, Nagarro +2,44 %, Nordex +1,89 %

Flop-Werte: PNE -2,83 %, Kontron -2,09 %, SILTRONIC AG -1,92 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (10:00:00) bei 5.712,75 PKT und fällt um -0,14 %.

Top-Werte: Bayer +3,33 %, Rheinmetall +1,94 %, ASML Holding +1,19 %

Flop-Werte: Ferrari -2,13 %, L'Oreal -2,07 %, Sanofi -1,72 %

Der ATX steht aktuell (09:59:52) bei 5.083,29 PKT und fällt um -0,06 %.

Top-Werte: DO & CO +2,26 %, PORR +1,41 %, STRABAG +1,21 %

Flop-Werte: Lenzing -1,99 %, Raiffeisen Bank International -1,52 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,13 %

Der SMI steht bei 12.964,35 PKT und gewinnt bisher +0,14 %.

Top-Werte: Swiss Re +1,03 %, Holcim +1,01 %, Novartis +0,54 %

Flop-Werte: Sika -1,84 %, CIE Financiere Richemont -1,12 %, Swisscom -0,88 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 8.078,65 PKT und fällt um -0,44 %.

Top-Werte: Thales +1,00 %, SAFRAN +0,79 %, Vinci +0,64 %

Flop-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares -2,75 %, Eurofins Scientific -2,45 %, Pernod Ricard -2,17 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.824,91 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,46 %, Sandvik +0,89 %, SKF (B) +0,48 %

Flop-Werte: Securitas Shs(B) -0,80 %, Essity Registered (B) -0,71 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,67 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.200,00 PKT und steigt um +2,16 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,38 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,19 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,64 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,65 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,61 %, Public Power -0,40 %