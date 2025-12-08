AKTIE IM FOKUS
Erholungsrally von Salzgitter geht weiter - UBS rät zum Kauf
- Salzgitter-Aktien steigen um fast 50 Prozent seit Nov.
- Kurs erstmals über 40 Euro seit Frühjahr 2023.
- Analyst sieht Potenzial bis 50 Euro durch Stahlpreise.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Salzgitter haben ihre seit dem 20. November Erholungsrally am Montagmorgen auf fast 50 Prozent ausgebaut. Erstmals seit Frühjahr 2023 kosteten sie wieder mehr als 40 Euro.
Analyst Andrew Jones von der UBS wies auf den hohen Hebel zur Entwicklung der europäischen Stahlpreise hin, die Salzgitter-Aktien aufwiesen. Er sieht mit seinem mehr als verdoppelten Kursziel von 50 Euro noch Luft nach oben.
Zuletzt hatte am Freitag Ephrem Ravi von der Citigroup den neuen EU-Protektionismus für die Stahlbranche gelobt. Die Abschirmungsmaßnahmen gegenüber Importen seien die entscheidende Triebfeder für 2026, so Raivi.
Der JPMorgan-Branchenexperte hatte jüngst sogar von einer europäischen "Stahl-Renaissance" gesprochen./ag/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,41 % und einem Kurs von 39,76 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +9,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +36,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,40 Mrd..
Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -44,81 %/+25,44 % bedeutet.
Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salzgitter eingestellt.
Kernfrage ist im Moment, wo die verkauften 8 % der GP Gruppe verblieben sind. Offenbar keine größer 3 % Meldung oder 5 % bei Handelsbeständen. Stattdessen sogar weniger Aktien von GS und dafür noch leicht mehr Instrumente, dessen Sinn ich nicht verstehe. Wer kauft die restlichen 16 % der GP Gruppe und wann?
Sie schreiben neben der Sachlage. Wer behauptet denn das der Verteidigungssektor eine Jahresproduktion abnimmt? Ich nicht! Es sind im Vergleich zur Kfz-Produktion kleine Mengen. Aber in einem ganz anderen Wettbewerbsumfeld und daher kann das deutlich positiv für die Gesamtmarge sein. Unabhängig davon kann der Börseneffekt enorm sein, wenn Teile des z.B. Rheinmetall Geldes auch in die Aktie der Salzgitter AG fließen. Wo sind jetzt die letzten 8 % der GP Gruppe verblieben? - Bisher keine Anteilsmeldung dazu.