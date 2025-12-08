    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    AKTIE IM FOKUS

    Erholungsrally von Salzgitter geht weiter - UBS rät zum Kauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Salzgitter-Aktien steigen um fast 50 Prozent seit Nov.
    • Kurs erstmals über 40 Euro seit Frühjahr 2023.
    • Analyst sieht Potenzial bis 50 Euro durch Stahlpreise.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Salzgitter haben ihre seit dem 20. November Erholungsrally am Montagmorgen auf fast 50 Prozent ausgebaut. Erstmals seit Frühjahr 2023 kosteten sie wieder mehr als 40 Euro.

    Analyst Andrew Jones von der UBS wies auf den hohen Hebel zur Entwicklung der europäischen Stahlpreise hin, die Salzgitter-Aktien aufwiesen. Er sieht mit seinem mehr als verdoppelten Kursziel von 50 Euro noch Luft nach oben.

    Zuletzt hatte am Freitag Ephrem Ravi von der Citigroup den neuen EU-Protektionismus für die Stahlbranche gelobt. Die Abschirmungsmaßnahmen gegenüber Importen seien die entscheidende Triebfeder für 2026, so Raivi.

    Der JPMorgan-Branchenexperte hatte jüngst sogar von einer europäischen "Stahl-Renaissance" gesprochen./ag/zb

    ISIN:DE0006202005WKN:620200

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,41 % und einem Kurs von 39,76 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +9,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +36,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 2,40 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -44,81 %/+25,44 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Salzgitter - 620200 - DE0006202005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Salzgitter. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ Schlagzeilen
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die technische Kursanalyse der Salzgitter Aktie, insbesondere um Kurslücken bei 30,46 €, mögliche Kursziele um 50 € und die Volatilität der Aktie. Die Nutzer diskutieren über Kursprognosen, technische Chartmuster und die Chancen bei steigenden Kursen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salzgitter eingestellt.

