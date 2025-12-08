Erholungsrally von Salzgitter geht weiter - UBS rät zum Kauf

Sie schreiben neben der Sachlage. Wer behauptet denn das der Verteidigungssektor eine Jahresproduktion abnimmt? Ich nicht! Es sind im Vergleich zur Kfz-Produktion kleine Mengen. Aber in einem ganz anderen Wettbewerbsumfeld und daher kann das deutlich positiv für die Gesamtmarge sein. Unabhängig davon kann der Börseneffekt enorm sein, wenn Teile des z.B. Rheinmetall Geldes auch in die Aktie der Salzgitter AG fließen. Wo sind jetzt die letzten 8 % der GP Gruppe verblieben? - Bisher keine Anteilsmeldung dazu.





Aurubis erhöht erstmal wieder die Dividende - klar haben sie im Rekordjahren auch noch etwas mehr ausgeschüttet. Aktie auf Allzeithoch.





KHS dürfte langfristig vom Klimawandel und Wachstum der Menschheit profitieren.





Weitere De-Investitionen mit Verkaufserlösen wurden vom Management angekündigt.





SALCOS 2 und 3 werden nach Abschluss des ersten Schrittes erstmal nicht begonnen.





Jetzt ist der Bundeshaushalt 2026 endlich beschlossen worden und die Investitionen können in die Umsetzung gehen. Bisher war das ja gar nicht möglich! - Aber typisch Deutsch wurde hier in Foren schon wieder alles zerredet.





CBAM / Mögliche EU Importregeln ab Juli 2026 usw ... .

Für mich geht die Welt nicht morgen unter und es gibt enorme Chancen an der Börse nach mehr als 3 Jahren harter Baisse.