Produktion im Verarbeitenden Gewerbe erholt sich weiter

(Schreibweise Verarbeitendes Gewerbe geändert: mit großem V wie beim Statistischen Bundesamt)

WIESBADEN (dpa-AFX) - In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes hat sich die Lage unter anderem dank eines deutlichen Anstiegs der Bauproduktion weiter entspannt. Im Oktober legte die Fertigung im Monatsvergleich um 1,8 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten zwar mit einem Anstieg gerechnet, waren aber im Schnitt nur von einem leichten Zuwachs um 0,3 Prozent ausgegangen.

Allerdings wurde der Produktionsanstieg im Vormonat nach unten revidiert. Im September war die Produktion demnach um revidiert 1,1 Prozent gestiegen. Zuvor war ein etwas stärkerer Zuwachs um 1,3 Prozent gemeldet worden. Im August waren die Produktion noch kräftig eingebrochen, nachdem sie im Verlauf des Jahres bereits mehrfach gesunken war.