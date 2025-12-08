Wirtschaft
US-Zölle treffen deutsche Industriestandorte unterschiedlich stark
"Das Nord-Süd-Gefälle ist deutlich: Während Potsdam sogar einen leichten Zugewinn verzeichnet, drohen Industriestandorten wie Salzgitter, Dingolfing-Landau, Wolfsburg und Ingolstadt empfindliche Einbußen", sagte Marcel Thum, Leiter der Ifo-Niederlassung Dresden.
Die regionalen Unterschiede sind vor allem auf die Wirtschaftsstruktur vor Ort zurückzuführen. "Während Dienstleister vielerorts tendenziell profitieren und Marktanteile gewinnen können, sind die Verluste im Verarbeitenden Gewerbe in einzelnen Kreisen gravierend", sagte Robert Lehmann von der Ifo-Niederlassung Dresden. "Insgesamt könnten die Zölle mittelfristig zu einer Verschiebung der Wirtschaftsaktivität von Industrie zu Dienstleistungen führen."
Kernfrage ist im Moment, wo die verkauften 8 % der GP Gruppe verblieben sind. Offenbar keine größer 3 % Meldung oder 5 % bei Handelsbeständen. Stattdessen sogar weniger Aktien von GS und dafür noch leicht mehr Instrumente, dessen Sinn ich nicht verstehe. Wer kauft die restlichen 16 % der GP Gruppe und wann?
Sie schreiben neben der Sachlage. Wer behauptet denn das der Verteidigungssektor eine Jahresproduktion abnimmt? Ich nicht! Es sind im Vergleich zur Kfz-Produktion kleine Mengen. Aber in einem ganz anderen Wettbewerbsumfeld und daher kann das deutlich positiv für die Gesamtmarge sein. Unabhängig davon kann der Börseneffekt enorm sein, wenn Teile des z.B. Rheinmetall Geldes auch in die Aktie der Salzgitter AG fließen. Wo sind jetzt die letzten 8 % der GP Gruppe verblieben? - Bisher keine Anteilsmeldung dazu.