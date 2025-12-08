ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Novartis auf 'Overweight' - Ziel 125 Franken
- JPMorgan hebt Novartis-Kursziel auf 125 Franken an.
- Aktien von Novartis von "Neutral" auf "Overweight".
- Hohe Erfolgschancen in Forschungs-Pipeline erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Novartis von 95 auf 125 Franken angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Bei Astrazeneca und
Novartis gebe es wohl die meisten Nachrichten aus der Forschungs-Pipeline von allen Pharmakonzernen - mit den größten Erfolgschancen, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die
europäische Pharmabranche vom Montag schrieb./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 114,3 auf Lang & Schwarz (08. Dezember 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +2,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 241,96 Mrd..
Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 125,00CHF was eine Bandbreite von -21,45 %/+9,10 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 125 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Novartis - 904278 - CH0012005267
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novartis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der gestrige Kursverlust von mehr 4 Prozent war sicherlich übertrieben; kann natürlich heute nochmal heruntergehen. Dadurch ergeben sich aber gute Nachkaufchancen. Im Gegensatz zu Roche sind die Analysen nicht ganz so skeptisch. Nach wie vor gilt die Maxime: Novartis verkauft man nicht; obwohl man wahrscheinlich durch die Aktie nicht reich wird.
Zusammengefasst:
Novartis erzielt 2024 starkes Finanzergebnis, Umsatz +12%
Spitzenprodukte treiben Umsatz: Entresto, Cosentyx, Leqvio
Positive Prognose für 2025: Umsatzwachstum und Dividende steigen