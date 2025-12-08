JPMorgan hebt Novartis auf 'Overweight' - Ziel 125 Franken

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 114,3 auf Lang & Schwarz (08. Dezember 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +2,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,45 %.

Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 241,96 Mrd..

Novartis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 125,00CHF was eine Bandbreite von -21,45 %/+9,10 % bedeutet.