ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Knorr-Bremse auf 'Buy'
- Deutsche Bank hebt Kursziel für Knorr-Bremse an.
- Aktienempfehlung von "Hold" auf "Buy" geändert.
- Umsatzdynamik soll sich in der Dekade verbessern.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 82 auf 100 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Umsatzdynamik seit der Corona-Zeit habe enttäuscht, in der zweiten Hälfte der Dekade dürfte es aber deutlich besser laufen, schrieb Gael de-Bray in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie
Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 92,50 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +2,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 14,86 Mrd..
Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Knorr-Bremse Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 108,00EUR was eine Bandbreite von -11,06 %/+17,14 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank