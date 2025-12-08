Deutsche Bank Research hebt Knorr-Bremse auf 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 92,50 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um +2,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,87 %.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 14,86 Mrd..

Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Knorr-Bremse Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 108,00EUR was eine Bandbreite von -11,06 %/+17,14 % bedeutet.