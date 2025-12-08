Klöckner & Co vor möglicher Übernahme durch US-Konzern Worthington

Das US-Unternehmen prüfe derzeit die Bücher des deutschen Stahlhändlers. Es sei noch offen, ob oder unter welchen Bedingungen ein Übernahmeangebot abgegeben werde, hieß es in der Pflichtmitteilung weiter.

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co . könnte bald vom US-Konzern Worthington Steel übernommen werden. Der Düsseldorfer Konzern bestätigte am Samstagabend Verhandlungen zu einem möglichen Übernahmeangebot für alle Aktien des im SDax notierten Unternehmens.

Der Kurs der Klöckner-Aktie sprang am Montag in der Spitze um mehr als ein Viertel auf 7,78 Euro nach oben und erreichte den höchsten Stand seit April. Das Papier hat im laufenden Jahr mehr als 70 Prozent an Wert gewonnen. Von seinem Mehrjahreshoch von 13,50 Euro im März 2022 der Kurs jedoch noch weit entfernt.

Kurzfristig wandele sich die Aktie von Klöckner & Co nun zu einer "Story", die von Fusionen und Übernahmen getrieben werde, schrieb Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank. Sollte Worthington Steel eine attraktive Kaufofferte unterbreiten, könnten Anleger die Prämie mitnehmen und sich verabschieden. Scheitere der Deal, wäre die Nachricht vom Wochenende ein "temporärer Katalysator".

Maßgeblich für ein Gelingen des Deals ist aus Sicht von Schlamp das Verhalten des Großaktionärs Friedhelm Loh, der über die Swoctem GmbH 41,5 Prozent der Klöckner-Aktien hält.

Die Marktkapitalisierung betrug am Montagvormittag nach dem starken Kursanstieg rund 777 Millionen Euro. Die Marktkapitalisierung von Worthington Steel lag zuletzt bei etwas mehr als 1,8 Milliarden Dollar oder umgerechnet knapp 1,6 Milliarden Euro.

Klöckner & Co wurde 1906 in Duisburg gegründet und beschäftigte zuletzt knapp 6.600 Mitarbeiter. 2024 hatte das Unternehmen 6,6 Milliarden Euro umgesetzt und damit trotz eines höheren Absatzes wegen der sinkenden Stahlpreise etwas weniger als das Jahr davor.

Das operative Ergebnis sank im vergangenen Jahr ebenfalls. Für 2025 rechnet die Klöckner-Spitze mit einem leichten Plus beim Absatz und Umsatz sowie einem deutlich höheren operativen Gewinn./zb/nas/err/stw/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 16.990 auf Ariva Indikation (08. Dezember 2025, 10:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +19,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,51 %. Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 763,59 Mio.. Kloeckner zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -21,67 %/+4,44 % bedeutet.



