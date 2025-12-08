ROUNDUP 2
Klöckner & Co vor möglicher Übernahme durch US-Konzern Worthington
- Klöckner & Co. in Verhandlungen mit Worthington Steel.
- Aktienkurs sprang um über 20 Prozent nach oben.
- Marktkapitalisierung von Klöckner bei 730 Millionen Euro.
(neu: Kursentwicklung aktualisiert, Analystenkommentar.)
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co . könnte bald vom US-Konzern Worthington Steel übernommen werden. Der Düsseldorfer Konzern bestätigte am Samstagabend Verhandlungen zu einem möglichen Übernahmeangebot für alle Aktien des im SDax notierten Unternehmens.
Das US-Unternehmen prüfe derzeit die Bücher des deutschen Stahlhändlers. Es sei noch offen, ob oder unter welchen Bedingungen ein Übernahmeangebot abgegeben werde, hieß es in der Pflichtmitteilung weiter.
Der Kurs der Klöckner-Aktie sprang am Montag in der Spitze um mehr als ein Viertel auf 7,78 Euro nach oben und erreichte den höchsten Stand seit April. Das Papier hat im laufenden Jahr mehr als 70 Prozent an Wert gewonnen. Von seinem Mehrjahreshoch von 13,50 Euro im März 2022 der Kurs jedoch noch weit entfernt.
Kurzfristig wandele sich die Aktie von Klöckner & Co nun zu einer "Story", die von Fusionen und Übernahmen getrieben werde, schrieb Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank. Sollte Worthington Steel eine attraktive Kaufofferte unterbreiten, könnten Anleger die Prämie mitnehmen und sich verabschieden. Scheitere der Deal, wäre die Nachricht vom Wochenende ein "temporärer Katalysator".
Maßgeblich für ein Gelingen des Deals ist aus Sicht von Schlamp das Verhalten des Großaktionärs Friedhelm Loh, der über die Swoctem GmbH 41,5 Prozent der Klöckner-Aktien hält.
Die Marktkapitalisierung betrug am Montagvormittag nach dem starken Kursanstieg rund 777 Millionen Euro. Die Marktkapitalisierung von Worthington Steel lag zuletzt bei etwas mehr als 1,8 Milliarden Dollar oder umgerechnet knapp 1,6 Milliarden Euro.
Klöckner & Co wurde 1906 in Duisburg gegründet und beschäftigte zuletzt knapp 6.600 Mitarbeiter. 2024 hatte das Unternehmen 6,6 Milliarden Euro umgesetzt und damit trotz eines höheren Absatzes wegen der sinkenden Stahlpreise etwas weniger als das Jahr davor.
Das operative Ergebnis sank im vergangenen Jahr ebenfalls. Für 2025 rechnet die Klöckner-Spitze mit einem leichten Plus beim Absatz und Umsatz sowie einem deutlich höheren operativen Gewinn./zb/nas/err/stw/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 16.990 auf Ariva Indikation (08. Dezember 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +19,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 763,59 Mio..
Kloeckner zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -21,67 %/+4,44 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Kloeckner - KC0100 - DE000KC01000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kloeckner. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kloeckner eingestellt.
IPO Preis war 16 Euro.
Ich finde, da liegen Sie genau richtig. Ich rechne damit, dass die Wirtschaftsprüfer bei Bewertung der Firma nicht unter dem Buchwert der Aktie landen.
Grundkapital 249.375.000 € / 99.750.000 Aktien / 1 Aktie = 2,50 € (alte 5-DM-Aktie)
Summe Eigenkapital Bilanz 30.9.2025 = 1.520.182.000 €
Buchwert der Aktie = Eigenkapital Bilanz : Zahl der Aktien = 15,24 €
EQS-Adhoc: Klöckner & Co SE: Klöckner & Co SE bestätigt Gerüchte zu Verhandlungen zu einem möglichen öffentlichen Übernahmeangebot durch Worthington Steel, Inc.
EQS Group · 06.12.2025, 18:08 Uhr
EQS-Ad-hoc: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Klöckner & Co SE: Klöckner & Co SE bestätigt Gerüchte zu Verhandlungen zu einem möglichen öffentlichen Übernahmeangebot durch Worthington Steel, Inc.
06.12.2025 / 18:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Klöckner & Co SE bestätigt Gerüchte, wonach die Gesellschaft mit Worthington Steel, Inc. Verhandlungen zu einem möglichen freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot für alle Aktien der Klöckner & Co SE führt und Worthington Steel, Inc. eine Due Diligence Prüfung durchführt.