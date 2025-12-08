ROUNDUP
Klöckner & Co vor möglicher Übernahme durch US-Konzern Worthington
- Klöckner & Co. in Verhandlungen mit Worthington Steel.
- Aktienkurs sprang um über 20 Prozent nach oben.
- Marktkapitalisierung von Klöckner bei 730 Millionen Euro.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co. könnte bald vom US-Konzern Worthington Steel übernommen werden. Der Düsseldorfer Konzern bestätigte am Samstagabend Verhandlungen zu einem möglichen Übernahmeangebot für alle Aktien des im SDax notierten Unternehmens.
Das US-Unternehmen prüfe derzeit die Bücher des deutschen Stahlhändlers. Es sei derzeit offen, ob oder unter welchen Bedingungen ein Übernahmeangebot abgegeben werde, hieß es in der Pflichtmitteilung weiter.
Die Aktie sprang am Montag um mehr als 20 Prozent an und erreichte den höchsten Stand seit April. Das Papier hat im laufenden Jahr mehr als 60 Prozent zugelegt und kostet derzeit rund 7,35 Euro. Von ihrem Mehrjahreshoch von 13,50 Euro im März 2022 ist die Aktie jedoch noch weit entfernt.
Die Marktkapitalisierung betrug am Montagvormittag nach dem starken Kursanstieg rund 730 Millionen Euro. Die Marktkapitalisierung von Worthington Steel lag zuletzt bei etwas mehr als 1,8 Milliarden Dollar oder umgerechnet knapp 1,6 Milliarden Euro.
Klöckner & Co wurde 1906 in Duisburg gegründet und beschäftigte zuletzt knapp 6.600 Mitarbeiter. 2024 hatte das Unternehmen 6,6 Milliarden Euro umgesetzt und damit trotz eines höheren Absatzes wegen der sinkenden Stahlpreise etwas weniger als das Jahr davor.
Das operative Ergebnis sank im vergangenen Jahr ebenfalls. 2025 rechnet das Unternehmen mit einem leichten Plus beim Absatz und Umsatz sowie einem deutlich höheren operativen Gewinn./zb/nas/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 16.990 auf Ariva Indikation (08. Dezember 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +19,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 775,06 Mio..
Kloeckner zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -23,27 %/+2,30 % bedeutet.
Da bin ich ja mal gespannt: Loh hat die letzten Aktien bei seinem Uebernahmeangebot zu 9,80 Euro gekauft, das sollte also seine Schmerzgrenze sein. Damals hat er zu 9,8 allerdings nur bis 40% aufstocken koennen, heisst den anderen Aktionaeren war das noch zu wenig. Aber vielleicht sind die ja inzwischen weichgekocht. Beim Wert von Kloeckner sollte man auch nicht ganz vergessen, was das Unternehmen in letzter Zeit alleine fuer Zukaeufe ausgegeben hat.
Bislang hat die Aktie roundabout 1 Euro zugelegt, von rd. 6 Euro auf 7 Euro; da geht sicherlich noch mehr, glaube nicht, das Loh unter 8 - 9 Euro seine Anteilsscheine hergibt
