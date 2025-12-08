    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Daimler Truck-Zertifikate mit bis zu 28% Chance und 25% Sicherheitspuffer

    Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten können Anleger auch dann hohe Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs wieder unter Druck geraten sollte.

    Mit der Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8) ging es seit dem Sommer 2025, als die Aktie noch oberhalb von 44 Euro notierte, zügig nach unten. Nachdem der Wert im Oktober bei 34 Euro eine Unterstützung gefunden zu haben scheint, legte sie bis zum 26.11.25 auf bis zu 37,54 Euro zu und wird derzeit im Bereich von 37,20 Euro gehandelt.

    Obwohl das Unternehmen stark vom stark angeschlagenen US-Markt abhängig sei, bekräftigten die Experten von RBC Capital Markets wegen der günstigen Bewertung der Aktie mit einem Kursziel von 42 Euro ihre Kaufempfehlung für die DaimlerTruck-Aktie. Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten können Anleger auch dann hohe Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs wieder unter Druck geraten sollte.

    Bonus-Zertifikat mit 28% Chance und 25% Sicherheitspuffer

    Das LBBW-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000LB5T9J5) auf die Daimler Truck-Aktie mit Barriere bei 28 Euro, Bonuslevel und Cap bei 52 Euro, BV 1, Bewertungstag 19.3.27, konnte beim Aktienkurs von 37,20 Euro mit 40,60 Euro erworben werden. Verbleibt die Daimler Truck-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 28 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 52 Euro zurückbezahlt.

    Da das Zertifikat derzeit mit 40,60 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in 15 Monaten einen Bruttoertrag von 28,08 Prozent (=21 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 24,73 Prozent auf 28 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere und die Aktie notiert dann unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Aktie ins Depot geliefert.

    Discount-Zertifikat mit 18% Chance und 20% Discount

    Das BNP Paribas-Discount-Zertifikat auf die Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000PK1A560), BV 1, Bewertungstag 18.6,27, mit Cap bei 35 Euro konnten Anleger beim Aktienkurs von 37,20 Euro mit 29,62 Euro kaufen. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 20,38 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

    Notiert die Daimler Truck-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 35 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 35 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht es in 1,5 Jahren einen Bruttoertrag von 18,16 Prozent (=12 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Caps von 35 Euro, dann wird auch dieses Zertifikat mittels Aktienzuteilung getilgt.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler Truck-Aktien oder von Anlageprodukten auf Daimler Truck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.





    Walter Kozubek
    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

