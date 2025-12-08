Ferrari unter Druck - Morgan Stanley wird vorsichtiger

Der Jahresverlust von Ferrari weitete sich damit auf rund 20 Prozent aus; die Papiere testeten damit auch die jüngste Unterstützung um 330 Euro./mis/stw/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 5.718 auf Ariva Indikation (08. Dezember 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -1,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,79 %.

Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 64,31 Mrd..

Ferrari zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9860. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 433,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 391,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 460,00EUR was eine Bandbreite von +17,52 %/+38,26 % bedeutet.