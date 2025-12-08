AKTIE IM FOKUS
Ferrari unter Druck - Morgan Stanley wird vorsichtiger
- Ferrari-Aktien fallen um 2,6 % auf 331,70 Euro.
- Morgan Stanley stuft von "Overweight" auf "Equalweight" ab.
- Jahresverlust von Ferrari beträgt nun rund 20 %.
MAILAND (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Ferrari sind am Montag mit einem Minus von 2,6 Prozent auf 331,70 Euro an das Ende des Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gefallen.
Zuvor hatten die Analysten von Morgan Stanley die Papiere des Sportwagenbauers von "Overweight" auf "Equalweight" abgestuft und das Kursziel von 520 auf 425 US-Dollar gesenkt. Damit entspricht das neue Ziel rund 365 Euro.
Der Jahresverlust von Ferrari weitete sich damit auf rund 20 Prozent aus; die Papiere testeten damit auch die jüngste Unterstützung um 330 Euro./mis/stw/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 5.718 auf Ariva Indikation (08. Dezember 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -1,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,79 %.
Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 64,31 Mrd..
Ferrari zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9860. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 433,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 391,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 460,00EUR was eine Bandbreite von +17,52 %/+38,26 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Ferrari - A2ACKK - NL0011585146
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Ferrari. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Jedenfalls fühl ich mich mit Ferrari viel wohler als mit Porsche ...🤠
Ferrari ist weniger eine klassische Autoaktie, sondern vielmehr eine Anlage in eine ikonische Luxusmarke mit einem außergewöhnlich profitablen Geschäftsmodell.
Langfristig (Anlagehorizont 5+ Jahre) wird das Unternehmen voraussichtlich weiter wachsen und seinen legendären Status sowie seine Profitabilität verteidigen. Die Strategie, Exklusivität mit kontrolliertem Wachstum zu kombinieren, ist tragfähig. Ein Investor kauft einen einzigartigen Vermögenswert, der langfristig Wert schaffen kann.
Kurz- bis mittelfristig ist mit Volatilität zu rechnen. Die Aktie wird auf ihrem Weg nach oben immer wieder Phasen der Konsolidierung und technischer Korrekturen durchlaufen – ähnlich dem "Sell the News"-Szenario.
Die Q3-Ergebnisse zeigen eine "konsistente Umsetzung" der Strategie.
Die wichtigste Nachricht ist die erneute Anhebung der Jahresprognose für 2025, die bereits beim Capital Markets Day (CMD) im Oktober nach oben korrigiert wurde.
Das Unternehmen bestätigt:
Anhebung der 2025 Guidance:
Bestätigung der Langfrist-Ziele: