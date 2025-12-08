    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari

    AKTIE IM FOKUS

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ferrari unter Druck - Morgan Stanley wird vorsichtiger

    Für Sie zusammengefasst
    • Ferrari-Aktien fallen um 2,6 % auf 331,70 Euro.
    • Morgan Stanley stuft von "Overweight" auf "Equalweight" ab.
    • Jahresverlust von Ferrari beträgt nun rund 20 %.
    AKTIE IM FOKUS - Ferrari unter Druck - Morgan Stanley wird vorsichtiger
    Foto: frizio - stock.adobe.com

    MAILAND (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Ferrari sind am Montag mit einem Minus von 2,6 Prozent auf 331,70 Euro an das Ende des Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gefallen.

    Zuvor hatten die Analysten von Morgan Stanley die Papiere des Sportwagenbauers von "Overweight" auf "Equalweight" abgestuft und das Kursziel von 520 auf 425 US-Dollar gesenkt. Damit entspricht das neue Ziel rund 365 Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.333,26€
    Basispreis
    3,94
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.122,89€
    Basispreis
    3,94
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Jahresverlust von Ferrari weitete sich damit auf rund 20 Prozent aus; die Papiere testeten damit auch die jüngste Unterstützung um 330 Euro./mis/stw/zb

    Ferrari

    -1,45 %
    -1,04 %
    -6,79 %
    -20,78 %
    -23,03 %
    +58,33 %
    +92,89 %
    +661,11 %
    +584,15 %
    ISIN:NL0011585146WKN:A2ACKK

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 5.718 auf Ariva Indikation (08. Dezember 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -1,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 64,31 Mrd..

    Ferrari zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9860. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 433,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 391,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 460,00EUR was eine Bandbreite von +17,52 %/+38,26 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Ferrari - A2ACKK - NL0011585146

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Ferrari. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Ferrari unter Druck - Morgan Stanley wird vorsichtiger Die Aktien von Ferrari sind am Montag mit einem Minus von 2,6 Prozent auf 331,70 Euro an das Ende des Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gefallen. Zuvor hatten die Analysten von Morgan Stanley die Papiere des Sportwagenbauers von "Overweight" auf …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     