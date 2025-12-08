RBC senkt Heidelberg Materials auf 'Sector Perform'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 219,8 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -1,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,80 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 39,31 Mrd..

Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Heidelberg Materials Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 233,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +5,57 %/+35,93 % bedeutet.