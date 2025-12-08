ANALYSE-FLASH
RBC senkt Heidelberg Materials auf 'Sector Perform'
- RBC stuft Heidelberg Materials auf "Sector Perform" ab.
- Kursziel von 233 Euro nahezu erreicht, keine Treiber.
- Analyst sieht kurzfristig wenig Potenzial für Kursgewinne.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktien von Heidelberg Materials angesichts des nahezu erreichten Kursziels von 233 Euro von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Kurzfristig sieht Analyst Anthony Codling nach der starken Outperformance der Baustoffaktien zunächst kaum Kurstreiber mehr, wie er am Montag schrieb./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:44 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:45 / EST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 219,8 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -1,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 39,31 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 264,20EUR. Von den letzten 5 Analysten der Heidelberg Materials Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 233,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +5,57 %/+35,93 % bedeutet.
