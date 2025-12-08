Stabilus Aktie im Ausverkauf - -6,55 % - 08.12.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Stabilus Aktie. Mit einer Performance von -6,55 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Stabilus Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,55 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Stabilus ist ein globaler Marktführer in der Bewegungssteuerung mit innovativen Lösungen und starker Marktpräsenz.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Stabilus abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -21,61 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,75 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,88 %. Im Jahr 2025 gab es für Stabilus bisher ein Minus von -37,73 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,36 % geändert.

Stabilus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,75 % 1 Monat -7,88 % 3 Monate -21,61 % 1 Jahr -44,36 %

Informationen zur Stabilus Aktie

Es gibt 25 Mio. Stabilus Aktien. Damit ist das Unternehmen 485,11 Mio.EUR € wert.

Nach einer zweiwöchigen Erholung am deutschen Aktienmarkt haben sich Anleger am Montag erst einmal eher zurückgehalten. Die abwartende Haltung dürfte vor allem der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed geschuldet sein. Der …

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach endgültigen Resultaten für das abgelaufene Geschäftsjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Fokus des Auto- und Industriezulieferers liege auf der Kostenseite, da …

Der Automobilzulieferer Stabilus rechnet im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr 2025/26 mit einem maximal stabilen Umsatz. Zudem will das Unternehmen für das abgelaufene Geschäftsjahr eine deutlich niedrigere Dividende von 0,35 Euro je Aktie …

Stabilus Aktie jetzt kaufen?

Ob die Stabilus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stabilus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.