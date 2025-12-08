    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStabilus AktievorwärtsNachrichten zu Stabilus

    Stabilus Aktie im Ausverkauf - -6,55 % - 08.12.2025

    Am 08.12.2025 ist die Stabilus Aktie, bisher, um -6,55 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Stabilus Aktie.

    Foto: Stabilus SE

    Stabilus ist ein globaler Marktführer in der Bewegungssteuerung mit innovativen Lösungen und starker Marktpräsenz.

    Stabilus Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 08.12.2025

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Stabilus Aktie. Mit einer Performance von -6,55 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Stabilus Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,12 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,55 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Stabilus abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -21,61 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,75 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,88 %. Im Jahr 2025 gab es für Stabilus bisher ein Minus von -37,73 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,36 % geändert.

    Stabilus Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,75 %
    1 Monat -7,88 %
    3 Monate -21,61 %
    1 Jahr -44,36 %

    Informationen zur Stabilus Aktie

    Es gibt 25 Mio. Stabilus Aktien. Damit ist das Unternehmen 485,11 Mio.EUR € wert.

    Dax tut sich schwer zum Wochenauftakt


    Nach einer zweiwöchigen Erholung am deutschen Aktienmarkt haben sich Anleger am Montag erst einmal eher zurückgehalten. Die abwartende Haltung dürfte vor allem der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed geschuldet sein. Der …

    JPMORGAN stuft Stabilus auf 'Overweight'


    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus nach endgültigen Resultaten für das abgelaufene Geschäftsjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Fokus des Auto- und Industriezulieferers liege auf der Kostenseite, da …

    Stabilus erwartet maximal stabilen Umsatz - Dividende sinkt deutlich


    Der Automobilzulieferer Stabilus rechnet im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr 2025/26 mit einem maximal stabilen Umsatz. Zudem will das Unternehmen für das abgelaufene Geschäftsjahr eine deutlich niedrigere Dividende von 0,35 Euro je Aktie …

    Stabilus Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Stabilus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stabilus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Stabilus

    -6,60 %
    -10,84 %
    -9,98 %
    -23,29 %
    -44,82 %
    -69,43 %
    -63,75 %
