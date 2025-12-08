    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Trump verliert, Kapitalmarkt-Zinsen steigen: Revolte der Märkte hat begonnen!

    Damit wird trotz sinkender Leit-Zinsen faktisch Geld teurer - denn die Kapitalmarkt-Zinsen sind für die Wirtschaft das Entscheidende

    Die Fed dürfte die Zinsen senken, aber die Anleihemärkte heben gleichzeitig die Kapitalmarkt-Zinsen an: das ist ein Misstrauensvotum gegen Trump und den kommenden neuen Fed-Chef! Damit wird trotz sinkender Leit-Zinsen faktisch Geld teurer - denn die Kapitalmarkt-Zinsen sind für die Wirtschaft das Entscheidende, nicht die Leit-Zinsen! Aber Trump scheitert auch auf anderen Ebenen: China hat trotz starker Einbrüche seiner Exporte in die USA einen gigantischen Handelsbilanzüberschuss - faktisch hat sich China erfolgreich von den USA abgekoppelt. Trump wird mit seinen IEEPA-Zöllen vor dem Supreme Court scheitern, wie ein Tweet von ihm andeutet - und das bedeutet, dass das durch die Zölle eingenommene Geld ganz oder teilweise zurück gezahlt werden muss..

