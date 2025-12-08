    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Heidelberg Materials-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterem Kursanstieg

    Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann zu hohen Renditen kommen, wenn die Heidelberg Materials-Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest auf 235 Euro zulegen kann.

    Die Aktie von Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004) konnte nach dem Kurseinbruch von Anfang April 2025 auf bis zu 145 Euro sogar wieder neue Höchststände erreichen. Nachdem die Aktie am 26.11.25 bei 223,60 Euro auf ein neues Hoch angestiegen war, trat sie danach in eine Seitwärtsbewegung. Im frühen Handel des 8.12.25 notierte die Aktie bei 219,60 Euro.

    Wegen des positiven Ausblickes für Hersteller schwerer Baustoffe für das Jahr 2026 bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem von 229 auf 267 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Heidelberg Materials-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann zu hohen Renditen kommen, wenn die Heidelberg Materials-Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest auf 235 Euro zulegen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 220 Euro 

    Der SG-Call-Optionsschein auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis bei 220 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000SX6DB23, wurde beim Aktienkurs von 219,60 Euro mit 1,61 – 1,62 Euro gehandelt.

    Legt die Heidelberg Materials-Aktie in spätestens einem Monat auf 235 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 2,30 Euro (+42 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 205,405 Euro  

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 205,405 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM8C2Y0, wurde beim Aktienkurs von 219,60 Euro mit 1,55 – 1,57 Euro gehandelt.

    Bei einem Kursanstieg der Heidelberg Materials-Aktie auf 235 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,95 Euro (+88 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 200,858 Euro   

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Heidelberg Materials-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 200,858 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ4KPS6, wurde beim Aktienkurs von 219,60 Euro mit 1,96 – 1,98 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Heidelberg Materials-Aktie auf 235 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,41 Euro (+72 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Heidelberg Materials-Aktien oder von Hebelprodukten auf Heidelberg Materials-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     





    Autor
    Walter Kozubek
    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

