    Eurozone

    Sentix-Konjunkturindex steigt leicht

    • Eurozone: Konjunkturindikator steigt auf -6,2 Punkte.
    • Experten sehen nur leichte Stabilisierung der Konjunktur.
    • Deutschland bleibt Hauptursache für rezessive Tendenzen.

    LIMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten etwas verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Dezember um 1,2 Punkte auf minus 6,2 Punkte, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Im Oktober war der Konjunkturindikator noch gesunken. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg des Indikators auf minus 6,3 Punkte erwartet.

    Trotz des Anstiegs erkennen die Sentix-Experten in den Umfragewerten allenfalls Hinweise auf eine Stabilisierung der Konjunktur in der Eurozone. "Die Ursache hierfür liegt auch gegen Ende des Jahres 2025 bei der größten Euro-Volkswirtschaft Deutschland", heißt es in der Mitteilung. In Deutschland wirken nach Einschätzung von Sentix weiter rezessive Kräfte, die auf die ganze Eurozone ausstrahlen./jkr/jsl/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
