    Comfort Systems USA entert jetzt auch den S&P 500

    Comfort Systems USA hat kursbewegende Neuigkeiten zu bieten, denn S&P Dow Jones Indices teilte das Ergebnis seiner quartalsmäßigen Überprüfungen zur Indexzusammensetzung mit. Danach werden mit Wirkung vom 22. Dezember 2025 neben Comfort Systems auch die Aktien von CRH und Carvana in den S&P 500 Index aufgenommen. Im Gegenzug müssen LKQ, Solstice Advanced Materials und Mohawk Industries den Index verlassen.

    Aber das Stühlerücken geht noch weiter: In den S&P MidCap 400 werden UL Solutions, Pinterest, Booz Allen Hamilton Holding, SPX Technologies, Dycom Industries, Borgwarner und Hecla Mining Co in den Index aufgenommen, während Comfort Systems USA, Under Armour A- und C-Aktien, Power Integrations, Perrigo Company, Iridium Communications, Marriott Vacations Worldwide und Insperity entfernt werden.

    In den S&P SmallCap 600 werden Primoris Services, Casella Waste Systems, Indivior, Hawaiian Electric Industries, LKQ, Solstice Advanced Materials, Mohawk Industries, Under Armour A- und C-Aktien, Power Integrations, Perrigo Company, Iridium Communications, Marriott Vacations Worldwide und Insperity aufgenommen. Gleichzeitig werden SPX Technologies, Dycom Industries, Borgwarner, Hecla Mining Co, Ready Capital, SITE Centers, Thryv Holdings, Helen of Troy, AdvanSix, Sturm Ruger & Co, MGP Ingredients, Ceva und Shoe Carnival entfernt.

    Für Comfort Systems ist es ein weiterer Meilenstein und Folge der rasanten Unetrnehmensnetwicklung der letzten Jahre...

    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
