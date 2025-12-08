Analysten geben Kaufempfehlung
Öl-Deal mit Sprengkraft: Macht diese Fusion TotalEnergies noch attraktiver?
TotalEnergies trifft Vereinbarung zur Fusion seiner Nordsee-Ölaktivitäten mit NEO NEXT+. Das neue Unternehmen soll 2026 Marktführer werden, während die Aktie weiter von Analysten empfohlen wird.
- TotalEnergies fusioniert Nordsee-Ölaktivitäten 2026.
- NEO NEXT+ wird größter Ölproduzent der Region.
- Analysten empfehlen TotalEnergies-Aktie weiterhin.
- Report: Die Jahresendrallye rollt an
Der französische Ölkonzern TotalEnergies gab am Montag bekannt, dass er eine Vereinbarung zur Fusion seiner Ölaktivitäten in der britischen Nordsee mit NEO NEXT Energy, einem Joint Venture des spanischen Konzerns Repsol und HitecVision, getroffen hat. TotalEnergies wird im Tausch gegen seine Vermögenswerte eine Beteiligung von 47,5 Prozent an dem umbenannten Unternehmen NEO NEXT+ übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Repsol wird 23,63 Prozent der Anteile halten, während HitecVision die verbleibenden 28,88 Prozent besitzt. Der Abschluss der Fusion wird für das erste Halbjahr 2026 erwartet.
Wie TotalEnergies mitteilte, soll NEO NEXT+ mit einer Produktion von mehr als 250.000 Barrel Öläquivalent pro Tag im Jahr 2026 der größte Öl- und Gasproduzent in der Region werden. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, so die Unternehmen. Die Allianz, die neun Monate nach der Fusion von Repsol und NEO Energy geschlossen wurde, ist die jüngste Konsolidierung von Unternehmen, die im Becken tätig sind, nachdem die britische Regierung nach dem Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 eine Sondersteuer eingeführt hatte.
Die Aktie von TotalEnergies ist seit Jahresbeginn mehr als 4 Prozent im Plus und wird mit 55,92 Euro bewertet. Analysten gaben der Aktie in den letzten Wochen zumeist bullishe Kursziele. Sowohl die DZ Bank, als auch RBC Capital Markets gaben der Aktie eine "Buy"-Empfehlung. Genauso wie UBS AG, die ein Kursziel von 62 Euro setzte. JP Morgan gab der Aktie ein "Hold" bei einem Kursziel von 55 Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 55,85EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 11:27 Uhr) gehandelt.