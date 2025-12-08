    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies

    Analysten geben Kaufempfehlung

    653 Aufrufe 653 0 Kommentare 0 Kommentare

    Öl-Deal mit Sprengkraft: Macht diese Fusion TotalEnergies noch attraktiver?

    TotalEnergies trifft Vereinbarung zur Fusion seiner Nordsee-Ölaktivitäten mit NEO NEXT+. Das neue Unternehmen soll 2026 Marktführer werden, während die Aktie weiter von Analysten empfohlen wird.

    Für Sie zusammengefasst
    • TotalEnergies fusioniert Nordsee-Ölaktivitäten 2026.
    • NEO NEXT+ wird größter Ölproduzent der Region.
    • Analysten empfehlen TotalEnergies-Aktie weiterhin.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Analysten geben Kaufempfehlung - Öl-Deal mit Sprengkraft: Macht diese Fusion TotalEnergies noch attraktiver?
    Foto: Fabian Sommer - dpa

    Der französische Ölkonzern TotalEnergies gab am Montag bekannt, dass er eine Vereinbarung zur Fusion seiner Ölaktivitäten in der britischen Nordsee mit NEO NEXT Energy, einem Joint Venture des spanischen Konzerns Repsol und HitecVision, getroffen hat. TotalEnergies wird im Tausch gegen seine Vermögenswerte eine Beteiligung von 47,5 Prozent an dem umbenannten Unternehmen NEO NEXT+ übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Repsol wird 23,63 Prozent der Anteile halten, während HitecVision die verbleibenden 28,88 Prozent besitzt. Der Abschluss der Fusion wird für das erste Halbjahr 2026 erwartet.

    Wie TotalEnergies mitteilte, soll NEO NEXT+ mit einer Produktion von mehr als 250.000 Barrel Öläquivalent pro Tag im Jahr 2026 der größte Öl- und Gasproduzent in der Region werden. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, so die Unternehmen. Die Allianz, die neun Monate nach der Fusion von Repsol und NEO Energy geschlossen wurde, ist die jüngste Konsolidierung von Unternehmen, die im Becken tätig sind, nachdem die britische Regierung nach dem Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 eine Sondersteuer eingeführt hatte. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TotalEnergies!
    Long
    52,48€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 14,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    59,60€
    Basispreis
    0,39
    Ask
    × 14,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    TotalEnergies

    -0,39 %
    -1,39 %
    +4,29 %
    +8,06 %
    +3,38 %
    +0,05 %
    +53,13 %
    +59,35 %
    +403,96 %
    ISIN:FR0000120271WKN:850727

    Die Aktie von TotalEnergies ist seit Jahresbeginn mehr als 4 Prozent im Plus und wird mit 55,92 Euro bewertet. Analysten gaben der Aktie in den letzten Wochen zumeist bullishe Kursziele. Sowohl die DZ Bank, als auch RBC Capital Markets gaben der Aktie eine "Buy"-Empfehlung. Genauso wie UBS AG, die ein Kursziel von 62 Euro setzte. JP Morgan gab der Aktie ein "Hold" bei einem Kursziel von 55 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 55,85EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 11:27 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Analysten geben Kaufempfehlung Öl-Deal mit Sprengkraft: Macht diese Fusion TotalEnergies noch attraktiver? TotalEnergies trifft Vereinbarung zur Fusion seiner Nordsee-Ölaktivitäten mit NEO NEXT+. Das neue Unternehmen soll 2026 Marktführer werden, während die Aktie weiter von Analysten empfohlen wird.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     