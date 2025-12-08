    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Anleger warten nach Erholung auf Fed-Zinsentscheidung

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger in Europa vorsichtiger vor Fed-Zinsentscheidung.
    • EuroStoxx 50 fällt, bleibt aber nah am Rekordhoch.
    • Bayer und Rheinmetall gewinnen, Ferrari stark im Minus.
    Aktien Europa - Anleger warten nach Erholung auf Fed-Zinsentscheidung
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Zwei Tage vor der womöglich wegweisenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed sind die Anleger an den Börsen Europas erst einmal vorsichtiger geworden. Nach der jüngsten Erholungsrally fehlte ihnen der Mut für Anschlusskäufe.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel am Vormittag um 0,2 Prozent auf 5.712,77 Punkte, blieb damit aber in Reichweite seines Rekordhochs von Mitte November. Außerhalb des Euroraums notierte der britische FTSE 100 leicht im Minus, während der Schweizer SMI um 0,2 Prozent auf 12.960,40 Punkte kletterte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.333,26€
    Basispreis
    3,94
    Ask
    × 14,57
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.122,89€
    Basispreis
    3,94
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "Man ist sich in der Fed aktuell nicht einig, ob der Fokus auf die erhöhte Inflation oder den schwachen Arbeitsmarkt gelegt werden soll", stellte Gunter Deuber fest, Chefvolkswirt der Raiffeisen Bank International. Das duale Mandat der Notenbank aus Preisstabilität und Vollbeschäftigung führe derzeit zu einem Zielkonflikt. Da die Inflation trotz der Zollpolitik von US-Präsident Trump aber bisher geringer ausgefallen sei als erwartet, dürfte eine Zinssenkung das wahrscheinlichere Szenario sein, so Deuber.

    Durchaus positive Wirtschaftsdaten aus China rückten in den Hintergrund. So waren die Exporte des Landes im November nach einem überraschenden Rückgang wieder deutlich gestiegen. Der Handelsüberschuss betrug zudem fast 111,7 Milliarden US-Dollar (rund 95,9 Milliarden Euro).

    Allerdings nehmen auch die Spannungen zwischen der EU und China eher zu als ab: Noch vor der Veröffentlichung der Handelsdaten stellte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einem Gespräch mit der französischen Wirtschaftszeitung "Les Echos" Gegenmaßnahmen gegen China wegen dessen Handelsbeschränkungen in den Raum. "Ich versuche, den Chinesen zu erklären, dass ihr Handelsüberschuss nicht tragbar ist, weil sie dabei sind, ihre eigenen Kunden zu ruinieren, vor allem, indem sie nicht mehr viel von uns importieren", so Macron nach seiner Rückkehr von einem dreitägigen Besuch in der Volksrepublik.

    Mit Blick aufs Branchentableau waren Industriewerte sowie Versicherer zum Wochenauftakt noch am ehesten gefragt - mit moderaten Gewinnen.

    Rohstoffwerte hielten sich mit einem Minus von 0,3 Prozent im Mittelfeld der Sektorenübersicht. 2026 dürfte ein weiteres starkes Jahr für Bergbaukonzerne werden, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einem Ausblick. Bei wichtigen Rohstoffen, vor allem Kupfer und Aluminium, gebe es Angebotsengpässe bei gleichzeitig robuster Nachfrage.

    Im EuroStoxx 50 führten Bayer und Rheinmetall die Gewinnerliste an - mit Aufschlägen von jeweils rund 2,5 Prozent. Bayer nahm damit nach kurzer Konsolidierung wieder Schwung auf, nachdem Richard Vosser von der Bank JPMorgan sein Kursziel auf 50 Euro verdoppelt und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft hatte. Bei Bayer verbessere sich die Geschäftslage und obendrein bestehe die Chance auf eine Eindämmung der negativen Folgen aus den Rechtsstreitigkeiten zum Unkrautvernichter Glyphosat, erklärte der Experte.

    Größter Verlierer im Eurozonen-Leitindex waren die Aktien von Ferrari , die nach einer Abstufung auf "Equal-weight" durch die Analysten von Morgan Stanley um 2,8 Prozent fielen.

    Ebenfalls weit hinten rangierten die Anteilsscheine von L'Oreal mit einem Minus von 1,9 Prozent. Der Kosmetikkonzern verstärkt sein Engagement beim Schweizer Dermatologiespezialisten Galderma . Die Franzosen wollen 10 Prozent der Galderma-Anteile von den bisherigen Aktionären EQT, Abu Dhabi Investment Authority und Auba Investment übernehmen und ihre Beteiligung auf diese Weise auf 20 Prozent verdoppeln. Für Galderma ging es um mehr als 4 Prozent nach oben./mis/zb/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 5.727 auf Ariva Indikation (08. Dezember 2025, 10:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -1,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 64,31 Mrd..

    Ferrari zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9860. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 433,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 391,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 460,00EUR was eine Bandbreite von +17,52 %/+38,26 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Europa Anleger warten nach Erholung auf Fed-Zinsentscheidung Zwei Tage vor der womöglich wegweisenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed sind die Anleger an den Börsen Europas erst einmal vorsichtiger geworden. Nach der jüngsten Erholungsrally fehlte ihnen der Mut für Anschlusskäufe. Der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     