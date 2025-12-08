    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    Klöckner & Co schnellen mit Übernahme-Gesprächen hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Klöckner & Co: Aktienkurs steigt durch Übernahmegerüchte.
    • Worthington Steel prüft Übernahmeangebot für Klöckner.
    • Analysten sehen Chancen für Anleger bei Fusionen.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurs aktualisiert, Analystenkommentar, Charttechnik)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine etwaige Übernahme des Stahlhändlers Klöckner & Co hat am Montag den Aktienkurs nach oben schießen lassen. In der Spitze ging es am Vormittag um fast ein Viertel nach oben auf 7,50 Euro. Auf diesem Niveau handelte die Aktie letztmals Anfang April.

    Klöckner & Co bestätigte am Samstagabend Verhandlungen mit dem US-Konzern Worthington Steel über ein Übernahmeangebot für alle Aktien des im SDax notierten Unternehmens. Das US-Unternehmen prüfe derzeit die Bücher des deutschen Stahlhändlers, hieß es.

    Kurzfristig wandele sich die Aktie von Klöckner & Co nun zu einer "Story", die von Fusionen und Übernahmen getrieben werde, schrieb Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank. Sollte Worthington Steel eine attraktive Kaufofferte unterbreiten, könnten Anleger die Prämie mitnehmen und sich verabschieden. Scheitere der Deal, wäre die Nachricht vom Wochenende ein "temporärer Katalysator".

    Maßgeblich für ein Gelingen des Deals ist Schlamp zufolge das Verhalten des Großaktionärs Friedhelm Loh, der über die Swoctem GmbH 41,5 Prozent der Klöckner-Aktien hält.

    Aus charttechnischer Sicht könnten Klöckner & Co nun aus dem im März begonnenen Abwärtstrend nach oben ausbrechen. Nächste Zielmarke wäre das Zwischenhoch von Mitte März bei 8,18 Euro.

    Die Aktien von Salzgitter stiegen am Montag um 2,6 Prozent. Der Stahlhersteller könnte mit seinem Segment Stahlhandel mittelbar von den Gesprächen über eine Übernahme von Klöckner & Co. profitieren. Die Sparte Handel trug in den ersten neun Monaten etwa 30 Prozent zum Salzgitter-Umsatz bei und könnte nun höher bewertet werden.

    Zudem stuften die Experten der Schweizer Bank UBS die Salzgitter-Aktie auf "Buy" hoch./bek/tih/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie

    Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,67 % und einem Kurs von 39,48 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 10:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um +19,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 775,06 Mio..

    Kloeckner zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -23,47 %/+2,04 % bedeutet.




