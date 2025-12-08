    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLS Telcom AktievorwärtsNachrichten zu LS Telcom
    LS telcom: Stabiles Umsatzplus und starke Ergebnissteigerung 2024/2025

    LS telcom stärkt nach einem Jahr der Konsolidierung ihre Ertragskraft: Kostensenkungen greifen, neue Softwarelösungen überzeugen – und die Prognose bleibt zuversichtlich.

    LS telcom: Stabiles Umsatzplus und starke Ergebnissteigerung 2024/2025
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
    • LS telcom AG erzielt im Geschäftsjahr 2024/2025 einen stabilen Umsatz von 36,6 Mio. EUR, unverändert im Vergleich zum Vorjahr (36,9 Mio. EUR).
    • Das EBIT steigt auf 722 TEUR, nach einem Verlust von 2,3 Mio. EUR im Vorjahr, dank eines Maßnahmenpakets zur Kostensenkung von 4,1 Mio. EUR.
    • Für das Geschäftsjahr 2025/2026 wird ein Umsatz zwischen 37,0 Mio. EUR und 42,0 Mio. EUR sowie ein EBIT von 400 TEUR bis 1,6 Mio. EUR prognostiziert.
    • Die Umsatzentwicklung wird durch ein volatiles Marktumfeld beeinflusst, jedoch stabilisiert durch Projekte in Afrika, dem Mittleren Osten und Südostasien.
    • LS telcom führt erfolgreich die neue Softwarelösung SPECTRAemo ein, die fortschrittliche Planungsfunktionen für militärische Anwendungen bietet und bereits von mehreren Streitkräften getestet wird.
    • Für das Geschäftsjahr 2025/2026 wird eine gesunde Entwicklung erwartet, mit einer stabilen Umsatzprognose und einem positiven EBIT-Korridor.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei LS Telcom ist am 31.12.2025.

    Der Kurs von LS Telcom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,6100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,40 % im Plus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,6800EUR das entspricht einem Plus von +1,94 % seit der Veröffentlichung.


    LS Telcom

    +3,93 %
    -0,56 %
    -4,81 %
    -3,26 %
    +4,09 %
    -24,26 %
    -27,05 %
    -56,04 %
    -58,52 %
    ISIN:DE0005754402WKN:575440





    LS telcom: Stabiles Umsatzplus und starke Ergebnissteigerung 2024/2025
