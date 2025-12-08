    StartseitevorwärtsETFsvorwärtsARK Innovation ETF ETFvorwärtsNachrichten zu ARK Innovation ETF

    Teuerster IPO aller Zeiten?

    Wer SpaceX unterschätzt, verpasst die 2,5-Billionen-Chance, warnt Cathie Wood

    Cathie Wood hält eine SpaceX-Bewertung von 2,5 Billionen US-Dollar bis 2030 für realistisch. Parallel gibt es Berichte über einen möglichen Börsengang im Jahr 2026. Wird das zur Jahrhundertchance für Anleger?

    Für Sie zusammengefasst
    • Cathie Wood sieht SpaceX 2030 bei 2,5 Billionen USD.
    • Starlink könnte 300 Milliarden USD Umsatz jährlich bringen.
    • Börsengang 2026 geplant, ganzes Unternehmen soll gehen.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Foto: Scott Schilke - Sipa USA

    Cathie Woods Fondsgesellschaft ARK Invest glaubt, dass SpaceX bis 2030 zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt werden könnte. ARK schätzt den möglichen Unternehmenswert auf rund 2,5 Billionen US-Dollar. ARKs Analysten haben dafür Tausende verschiedene Zukunftsverläufe durchgerechnet – vereinfacht gesagt: Sie simulieren viele mögliche Entwicklungen gleichzeitig, um zu sehen, wie SpaceX bei unterschiedlichen Annahmen abschneiden könnte. Heraus kommen drei Werte: ein pessimistisches Szenario (1,7 Billionen US-Dollar), ein realistisches (2,5 Billionen) und ein sehr optimistisches (3,1 Billionen).

    Ein zentraler Grund für die hohen Erwartungen ist Starlink, das weltweite Internet-Satellitennetz von SpaceX. Bis 2035 soll das gesamte System fertig sein. Laut ARK könnte Starlink dann jedes Jahr bis zu 300 Milliarden US-Dollar Umsatz erzielen und damit einen großen Teil des weltweiten Kommunikationsmarkts übernehmen. ARK sieht darin eine Technologie, die vor allem in Regionen ohne stabile Netze völlig neue Möglichkeiten schafft.

    Auch das neue Raumschiff Starship spielt eine große Rolle: Es soll häufiger starten, wiederverwendbar sein und die Startkosten deutlich senken. Je öfter Starship fliegt, desto billiger werden die Starts – ähnlich wie bei Fabriken, die mit jedem zusätzlichen Produkt effizienter werden.

    Trotz dieser Chancen warnt ARK auch vor Risiken: Konkurrenz durch andere Anbieter, technische Rückschläge oder Verzögerungen könnten den Fortschritt bremsen.

    Während ARK über Bewertungen im Billionen-Bereich spricht, dominierte zunächst eine andere Zahl die Schlagzeilen: 800 Milliarden US-Dollar. Medien berichteten, SpaceX arbeite an einem Aktienverkauf, bei dem das Unternehmen intern so hoch bewertet würde. Elon Musk widersprach jedoch: "In vielen Medienberichten wird behauptet, SpaceX wolle 800 Milliarden US-Dollar einnehmen, was nicht zutreffend ist", schrieb er auf X. Laut Musk sei SpaceX seit Jahren profitabel und biete Mitarbeitern und Investoren regelmäßig Rückkaufprogramme an.

    Trotzdem bestätigen Insider, dass SpaceX an einem neuen Verkauf von Mitarbeiter- und Investorenanteilen arbeitet. Der diskutierte Preis pro Aktie wäre mehr als doppelt so hoch wie im Sommer und würde SpaceX – rechnerisch – in die Nähe der 800-Milliarden-Marke bringen. Das Unternehmen selbst würde dadurch aber kein neues Geld erhalten.

    Parallel dazu prüft SpaceX laut Insidern einen Börsengang Ende 2026. Anders als früher diskutiert, soll nicht nur Starlink separat an die Börse gehen, sondern das gesamte Unternehmen auf einmal.

    SpaceX gilt weiterhin als dominierende Kraft der Raumfahrt. Die Firma bringt mit der Falcon-9-Rakete mehr Satelliten ins All als jeder andere Anbieter und betreibt mit über 9.000 Satelliten das größte Internetnetzwerk im Orbit. Mit Starship verfolgt SpaceX Pläne, große Satellitenmengen noch billiger in den Weltraum zu bringen – und später auch Menschen zum Mond und zum Mars.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

