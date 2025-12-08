Flatexdegiro knacken Korrekturtrend - Rekord wieder im Blick

Analyst Christoph Greulich von der Berenberg Bank hatte in seinem am Morgen veröffentlichten Kommentar ein relativ hohes Kursziel von 42 Euro angesetzt. Er war mit den Aktien auf der "European Mid-Cap Top Picks List" der Bank ins Jahr gegangen. Auch nach ihrer satten Verdopplung im Jahresverlauf sei die Anlagestory noch nicht auserzählt, so Greulich.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Flatexdegiro haben am Montag als bester Wert im MDax fast 6 Prozent gewonnen auf 33,60 Euro. Damit knackten die Papiere des Onlinebrokers auch ihren seit dem Rekord bei 34,56 Euro Ende Oktober gültigen Korrekturtrend. Der Höchststand rückt damit wieder ins Visier, nachdem der Kurs vor zweieinhalb Wochen bis auf 30 Euro gefallen war.

Mit Blick auf die Chancen neuer Produkte hält er die Bewertung noch immer für attraktiv. Hinzu kämen Fortschritte bei den Gewinnmargen trotz steigender Marketingaufwendungen.

Die Flatexdegiro-Aktien kennen seit Ende 2022 praktisch nur den Weg nach oben. Seither haben sie sich in der Spitze etwa versechsfacht. Das Unternehmen ist an der Börse knapp 3,7 Milliarden Euro wert. Größter Anteilseigner ist Gründer Bernd Förtsch, der fast ein Fünftel der Anteile hält./ag/zb









Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 29.821 auf Ariva Indikation (08. Dezember 2025, 10:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um -4,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,19 %. Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 3,66 Mrd.. flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,89EUR. Von den letzten 9 Analysten der flatexDEGIRO Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -4,13 %/+25,82 % bedeutet.



