Burry sieht OpenAI am Abgrund – und vergleicht Palantir mit einem Dotcom-Opfer

Michael Burry, bekannt aus "The Big Short", hat mit einer neuen Serie von Warnungen gleich zwei der prominentesten KI-Unternehmen ins Visier genommen. In einer auf X veröffentlichten Liste "lustiger Fakten" erklärte er, OpenAI werde am Ende das gleiche Schicksal erleiden wie Netscape, jener legendäre Browser-Pionier, der nach seinem spektakulären IPO 1995 erst gehypt wurde und kurz darauf vom Markt verschwand. Selbst ein möglicher Börsengang mit einer Bewertung von 1 Billion US-Dollar und einem Erlös von 60 Milliarden US-Dollar "würde bei weitem nicht ausreichen, obwohl es der größte Börsengang in der Geschichte mit mehr als dem doppelten Erlös wäre". Und dennoch, so Burry, "wird es nichts an seinem Netscape-Schicksal ändern".

Auch zu Palantir zieht er eine historische Parallele. Für Burry ist der Datenanalyse-Spezialist das moderne Gegenstück zu DiamondCluster – einem Beratungsunternehmen, dessen Bewertung während der Dotcom-Blase explodierte, bevor der Kurs kollabierte und die Firma schließlich für rund 380 Millionen US-Dollar an PwC verkauft wurde. "Palantir ist ein Diamantencluster", schrieb er. Er sieht in der heutigen Bewertung von rund 433 Milliarden US-Dollar dieselben Übertreibungen, die DiamondCluster einst ins Verderben führten. Burry erinnerte daran, dass er selbst 2001 in das Unternehmen investierte – und später schmerzlich erkannte, wie riskant Investments in B2B-Firmen in späten Zyklusphasen sein können.