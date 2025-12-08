ANALYSE-FLASH
Jefferies startet Auto1 mit 'Buy' - Ziel 34 Euro
- Jefferies bewertet Auto1 mit "Buy" und 34 Euro.
- Digitalisierung des Gebrauchtwagenhandels vorangetrieben.
- Auto1 zeigt Potenzial für qualitatives Wachstum.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Auto1 bei einem Kursziel von 34 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Gebrauchtwagenhändler treibe die lange überfällige Digitalisierung voran, schrieb Giles Thorne in der am Sonntag veröffentlichten Empfehlung. Als "geborene Digital-Plattform" winke Auto1 qualitativ gutes Ergebniswachstum bis in ferne Zukunft./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 10:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 19:00 / ET
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,60 % und einem Kurs von 24,76 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 11:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +0,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,56 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 5,47 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +37,10 %/+69,35 % bedeutet.
Wir wissen aber, dass die Bruttomarge beim Auto mit dem Kaufpreis steigt. Hier reden wir über Scherben, die der Verkäufer Auto1 für gut 8000 Euro überlässt. Wie man an denen so viel verdienen soll mit all den Kosten für An- und Verkauf, den Standkosten, dem (unproduktiven) Headquarter, der Garantie und dem sonstigen Fixkostenblock, ist mir ein Rätsel.
Mich würde nicht wundern, wenn es es hier irgendwann zu Bilanzkorrekturen kommt.
In 2025 sieht die Welt schon GANZ anders aus: Aktuell 1.527,29 Rohertrag pro Fahrzeug. Die Situation hat sich dramatisch verändert. Wie ihr das nun für Euch interpretiert, müsst ihr selber wissen. Ich kann nur ein Beispiel aus der Praxis geben. Grüße und Schönen Abend noch.