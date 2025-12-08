Jefferies startet Auto1 mit 'Buy' - Ziel 34 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,60 % und einem Kurs von 24,76 auf Tradegate (08. Dezember 2025, 11:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um +0,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,56 %.

Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 5,47 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +37,10 %/+69,35 % bedeutet.