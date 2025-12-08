Onco-Innovations plant Nasdaq-Notierung und Emission – Bank prüft
Onco-Innovations lotet den Sprung an die Nasdaq aus und prüft neue Finanzierungspfade, um seine Krebsforschung strategisch für die Zukunft zu positionieren.
Foto: adobe.stock.com
- Onco-Innovations Ltd. plant eine mögliche Notierung an der Nasdaq und hat eine US-Investmentbank mit der Prüfung beauftragt.
- Die geplante Notierung könnte mit einer gleichzeitigen Eigenkapitalfinanzierung verbunden sein, deren Struktur und Bedingungen noch nicht festgelegt sind.
- Das Unternehmen prüft strategische Optionen zur Unterstützung seiner langfristigen Entwicklung, einschließlich der Börsenzulassungsanforderungen und Kapitalisierungsstrategien.
- Es gibt keine Garantie, dass die Notierung oder die Finanzierung tatsächlich zustande kommen, da sie von der Erfüllung regulatorischer Anforderungen abhängen.
- Onco-Innovations ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf Krebsforschung und -behandlung spezialisiert hat und eine Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie besitzt.
