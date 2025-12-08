    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOnco-Innovations AktievorwärtsNachrichten zu Onco-Innovations
    Onco-Innovations plant Nasdaq-Notierung und Emission – Bank prüft

    Onco-Innovations lotet den Sprung an die Nasdaq aus und prüft neue Finanzierungspfade, um seine Krebsforschung strategisch für die Zukunft zu positionieren.

    Foto: adobe.stock.com
    • Onco-Innovations Ltd. plant eine mögliche Notierung an der Nasdaq und hat eine US-Investmentbank mit der Prüfung beauftragt.
    • Die geplante Notierung könnte mit einer gleichzeitigen Eigenkapitalfinanzierung verbunden sein, deren Struktur und Bedingungen noch nicht festgelegt sind.
    • Das Unternehmen prüft strategische Optionen zur Unterstützung seiner langfristigen Entwicklung, einschließlich der Börsenzulassungsanforderungen und Kapitalisierungsstrategien.
    • Es gibt keine Garantie, dass die Notierung oder die Finanzierung tatsächlich zustande kommen, da sie von der Erfüllung regulatorischer Anforderungen abhängen.
    • Onco-Innovations ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf Krebsforschung und -behandlung spezialisiert hat und eine Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie besitzt.
    • Die Mitteilung ist Teil einer Marketingkampagne und richtet sich an erfahrene Anleger; sie sollte nicht als unabhängige Finanzanalyse oder Anlageberatung betrachtet werden.

    Der Kurs von Onco-Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0025EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,23 % im Minus.
    6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,0100EUR das entspricht einem Plus von +0,75 % seit der Veröffentlichung.


    Onco-Innovations

    -1,94 %
    -6,13 %
    -7,87 %
    -17,08 %
    +179,01 %
    ISIN:CA68237C1059WKN:A3EKSZ





