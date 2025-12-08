GESCO: xxxxx

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGESCO AktievorwärtsNachrichten zu GESCO
    GESCO hat nach Darstellung von SMC-Research die größte Beteiligung Doerrenberg mit der Übernahme eines großen Lagerstands und einer neuen Distributionspartnerschaft gestärkt. SMC-Analyst Holger Steffen hat daraufhin sein Kursziel leicht erhöht und sieht deutliches Aufwärtspotenzial.

    GESCO habe sich laut SMC-Research nach dem letztjährigen Wechsel auf der CEO-Position eine Beschleunigung der M&A-Aktivitäten vorgenommen und mache diesbezüglich Fortschritte. Nachdem im Juli bereits die erste Basisbeteiligung seit 2021 habe erworben werden können, sei jetzt eine Transaktion mit Add-on-Charakter gefolgt.

    Die gemessen am Umsatz größte Beteiligung Doerrenberg habe von Deutsche Edelstahlwerke (DEW) für ein Investitionsvolumen von mehr als 20 Mio. Euro ein Lager erworben habe, das sich aus 9.000 Tonnen Werkzeugstahl und Sondergütern zusammensetze. Damit steige der Bestand der Beteiligung signifikant auf mehr als 30 Tsd. Tonnen, zugleich kommen zahlreiche potenzielle Kundenbeziehungen hinzu, da Doerrenberg nun der Distributionspartner von DEW werde und deren Bestandskunden die eigenen Leistungen anbiete.

    Der Schritt biete aus Sicht der Analysten hohe Synergien und stärke Doerrenberg im Kerngeschäft, was die Analysten trotz der konjunkturellen Risiken, mit denen das Geschäft in Deutschland behaftet sei, als sinnvoll erachten.

    Die Analysten haben in ihrem Modell die Transaktion berücksichtigt. Damit seien die Umsätze und Ergebnisse ab 2026 etwas gestiegen, was zu einem leicht erhöhten Kursziel von 26,70 Euro (bislang: 26,40 Euro) geführt habe. Sie sehen folglich in dem Portfoliobestand und der systematischen Weiterentwicklung der Gruppe weiterhin ein hohes Wertpotenzial und bekräftigen ihre Einstufung mit „Speculative Buy“. Der spekulative Charakter beruhe darauf, dass die derzeit schwierigen und volatilen Rahmenbedingungen für Industrieunternehmen in Deutschland eine erhöhte Prognoseunsicherheit bedingen.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 08.12.2025 um 11:20 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 08.12.2025 um 10:00 Uhr fertiggestellt und am 08.12.2025 um 11:00 Uhr veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/12/2025-12-08-SMC-Comment-GESCO_frei.pdf

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die GESCO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 15,00EUR auf Tradegate (08. Dezember 2025, 09:30 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Holger Steffen
    Kursziel: 26,70 EUR


