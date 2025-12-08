SDAX-Überraschung!
Stahlkonzern Klöckner: Diese News lässt den Kurs am Montag explodieren
Beim Stahlverarbeiter Klöckner kommt Bewegung in die Aktie: Das Unternehmen hat bestätigt, sich in Gesprächen mit Worthington Steel über ein mögliches freiwilliges Übernahmeangebot zu befinden. Die Aktie startet durch!
- Klöckner in Gesprächen mit Worthington Steel über Übernahme
- Aktie steigt um 23% auf höchsten Stand seit April
- Aktionärsstruktur könnte Übernahme entscheidend behindern
- Report: Die Jahresendrallye rollt an
Der US-Konzern führt derzeit eine Due-Diligence-Prüfung durch – ob es tatsächlich zu einem Angebot kommt, ist jedoch offen. Unter Anlegern löst der Deal jedoch schon jetzt Euphorie aus. Die Aktie legt zum Wochenstart rund 23 Prozent zu auf den höchsten Stand seit April.
Worthington Steel ist ein börsennotierter US-Stahlverarbeiter mit rund 6.000 Mitarbeitern und Schwerpunkten in den USA, Mexiko sowie kleineren Aktivitäten in Europa. Das Unternehmen beliefert unter anderem die Auto-, Bau- und Energieindustrie und gilt als klarer Profiteur des vergleichsweise margenträchtigen US-Stahlmarktes. Genau darin sehen Analysten den strategischen Reiz: Klöckners US-Geschäft gilt als besonders profitabel.
Während Worthington mit rund 1,8 Milliarden US-Dollar höher bewertet ist, setzt Klöckner mit einem Umsatz von 6,6 Milliarden Euro deutlich mehr um. Entscheidend für jede Transaktion bleibt jedoch die Aktionärsstruktur: Großaktionär Swoctem um den Milliardär Friedhelm Loh hält 41,5 Prozent der Anteile. Ohne seine Zustimmung ist eine Übernahme kaum vorstellbar.
Konkrete Details zu Preis, Struktur oder dem Umgang mit dem Europageschäft liegen bislang nicht vor. Analysten erwarten kurzfristig keine Änderungen der Prognosen, sehen jedoch eine klare Stimmungswende am Markt. Für die Aktie erhöht sich nach der euphorischen Kursreaktion am Montag das Rückschlagrisiko, sollte der Deal platzen. Kurzfristig wird Klöckner damit zur M&A-Story, mittelfristig bleibt der Stahlzyklus entscheidend.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion