Stahlkonzern Klöckner: Diese News lässt den Kurs am Montag explodieren

Der US-Konzern führt derzeit eine Due-Diligence-Prüfung durch – ob es tatsächlich zu einem Angebot kommt, ist jedoch offen. Unter Anlegern löst der Deal jedoch schon jetzt Euphorie aus. Die Aktie legt zum Wochenstart rund 23 Prozent zu auf den höchsten Stand seit April.

Worthington Steel ist ein börsennotierter US-Stahlverarbeiter mit rund 6.000 Mitarbeitern und Schwerpunkten in den USA, Mexiko sowie kleineren Aktivitäten in Europa. Das Unternehmen beliefert unter anderem die Auto-, Bau- und Energieindustrie und gilt als klarer Profiteur des vergleichsweise margenträchtigen US-Stahlmarktes. Genau darin sehen Analysten den strategischen Reiz: Klöckners US-Geschäft gilt als besonders profitabel.