    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIBM AktievorwärtsNachrichten zu IBM

    IBM plant Mega-Übernahme

    2985 Aufrufe 2985 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gerüchte um Milliarden-Deal: Diese Aktie schießt zweistellig nach oben!

    IBM steht laut Medien kurz vor der Übernahme von Confluent. Der Milliarden-Deal soll das Cloudgeschäft stärken – und könnte Big Blue neuen Wachstumsdruck nehmen.

    Für Sie zusammengefasst
    • IBM plant Übernahme von Confluent für 11 Mrd. USD.
    • Confluent verarbeitet Echtzeitdaten, Bewertung bei 8,09 Mrd.
    • IBM sucht Wachstum im Cloudgeschäft, Übernahmen im Fokus.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    IBM plant Mega-Übernahme - Gerüchte um Milliarden-Deal: Diese Aktie schießt zweistellig nach oben!
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    IBM befindet sich laut einem Bericht des Wall Street Journal in weit fortgeschrittenen Verhandlungen über die Übernahme des Dateninfrastruktur-Spezialisten Confluent. Der Preis soll etwa elf Milliarden US-Dollar betragen. Die Transaktion könnte bereits am Montag verkündet werden.

    IBM

    -0,02 %
    +1,28 %
    +2,18 %
    +24,04 %
    +31,85 %
    +108,15 %
    +143,45 %
    +119,66 %
    +7.967,59 %
    ISIN:US4592001014WKN:851399

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Salesforce!
    Long
    234,65€
    Basispreis
    2,26
    Ask
    × 9,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    286,23€
    Basispreis
    2,30
    Ask
    × 9,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Confluent rückt ins Zentrum des Interesses

    Confluent betreibt eine quelloffene Plattform, die große Mengen an Echtzeitdaten verarbeitet – darunter Finanztransaktionen und Klickströme. Das Unternehmen wird aktuell mit rund 8.09 Milliarden US-Dollar bewertet. Bereits im Oktober berichtete Reuters, dass Confluent einen möglichen Verkauf prüft und eine Investmentbank mit dem Prozess beauftragt hat. Die Aktie von Confluent schloss am Freitag bei 23,14 US-Dollar und notiert vorbörslich mit einem Plus von über 30 Prozent bei 30,16 US-Dollar (Stand 11:12 MEZ).

    Confluent Registered (A)

    +28,39 %
    +36,52 %
    +32,11 %
    +56,28 %
    -10,27 %
    +42,64 %
    -34,01 %
    ISIN:US20717M1036WKN:A3CS43

    IBM sucht Wachstumsschub

    IBM kommt aktuell auf eine Marktbewertung von rund 287,84 Milliarden US-Dollar. Nach langsameren Wachstumszahlen im Cloudsoftware-Kerngeschäft im Oktober war die Skepsis der Investoren gestiegen. Analysten betonten, IBM müsse im Softwarebereich deutlich zulegen, um seine Wachstumsziele zu halten. Die Übernahmestrategie steht deshalb stark im Fokus.

    Unter Vorstandschef Arvind Krishna setzt IBM seit Jahren auf den Ausbau des Softwaregeschäfts. Der im vergangenen Jahr vollzogene Kauf von HashiCorp für 6,4 Milliarden US-Dollar sollte die Cloudangebote stärken und die steigende Nachfrage durch künstliche Intelligenz abfedern.

    Rennen um Dateninfrastruktur

    Die mögliche Übernahme reiht sich in einen Trend ein: Unternehmen suchen verstärkt nach Lösungen für Datenströme, die für generative künstliche Intelligenz entscheidend sind. Im Mai kündigte Salesforce an, Informatica für rund acht Milliarden US-Dollar kaufen zu wollen, um seine eigenen KI-Funktionen auszubauen.

    Sollte IBM den Deal tatsächlich finalisieren, würde der Konzern einen weiteren großen Schritt in Richtung datengetriebener Cloudstrategie setzen.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    IBM plant Mega-Übernahme Gerüchte um Milliarden-Deal: Diese Aktie schießt zweistellig nach oben! IBM steht laut Medien kurz vor der Übernahme von Confluent. Der Milliarden-Deal soll das Cloudgeschäft stärken – und könnte Big Blue neuen Wachstumsdruck nehmen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     