    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Jetzt zugreifen

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    DJI ROMO zu Weihnachten um fast 40 % reduziert

    Jetzt zugreifen - DJI ROMO zu Weihnachten um fast 40 % reduziert
    Foto: Omer Taha Cetin - picture alliance / AA

    Der All-in-One Saugroboter nutzt DJIs fortschrittliche Drohnentechnologie für millimetergenaue Hinderniserkennung und beeindruckende Reinigungsergebnisse

    SHENZHEN, China, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- DJI, der weltweit führende Anbieter von zivilen Drohnen und kreativer Kameratechnologie, kündigte heute zeitlich begrenzte Weihnachtsangebote für den ersten All-in-One-Saugroboter des Unternehmens, den ROMO, an. Die Aktion läuft von Montag, dem 8. Dezember, bis Sonntag, dem 21. Dezember 2025. Die Angebote sind für Kund:innen im offiziellen DJI Store sowie bei Amazon erhältlich.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon Inc!
    Short
    242,44€
    Basispreis
    1,41
    Ask
    × 13,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    210,50€
    Basispreis
    1,43
    Ask
    × 13,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    DJI ROMO Christmas sales

    Limitierte Weihnachtsangebote

    Der ROMO nutzt die aus den Flaggschiff-Drohnen von DJI bekannte Technologie zur millimetergenauen Hinderniserkennung. Die Kombination aus fortschrittlichen Sensoren, intelligenten Algorithmen und ultrastarker Saugkraft sorgt für eine umfassende Abdeckung bei der Reinigung von Hartböden und Teppichen – leistungsstark und absolut mühelos. Zudem übernimmt das intelligente Selbstreinigungssystem für 200 Tage automatisch die Wartung, sodass Nutzer:innen mit minimalem Aufwand ein stets sauberes Zuhause genießen können

    Der ROMO ist derzeit in drei Modellen mit Weihnachtsrabatten im DJI Store erhältlich:

    DJI ROMO S: Reduziert von 1.299 EUR auf 799 EUR (38 % Rabatt)
    DJI ROMO A: Reduziert von 1.599 EUR auf 1.349 EUR (16 % Rabatt)
    DJI ROMO P: Reduziert von 1.899 EUR auf 1.499 EUR (21 % Rabatt)

    Weitere Informationen zu den Weihnachtsangeboten für den DJI ROMO finden Sie unter store.dji.com oder bei Amazon.

    Kundendienst-Richtlinie

    Der Kauf des Extended Protection Plans verlängert die Garantie um ein Jahr, nachdem die Standardgarantie des Produkts abgelaufen ist. Abgedeckt sind der Roboter und die Basisstation. Eine vollständige Liste aller Details finden Sie unter: https://store.dji.com/product/dji-extended-protection-plan-dji-romo 

    Mehr über den ROMO erfahren Sie unter: https://www.romo.tech/

    Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2840457/image.jpg 

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/jetzt-zugreifen-dji-romo-zu-weihnachten-um-fast-40--reduziert-302635263.html



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Jetzt zugreifen DJI ROMO zu Weihnachten um fast 40 % reduziert Der All-in-One Saugroboter nutzt DJIs fortschrittliche Drohnentechnologie für millimetergenaue Hinderniserkennung und beeindruckende Reinigungsergebnisse SHENZHEN, China, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ - DJI, der weltweit führende Anbieter von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     